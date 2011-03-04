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    бритвенные головки

    HQ6/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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    бритвенные головки

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    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Lift & Cut
    • 3 головки
    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Высокоточная бритвенная система

    Высокоточная бритвенная система

    Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

    • Бритвенные головки

      Подходит для
      • HQ6425
      • HQ6426
      • HQ6423
      • HQ662
      • HQ663
      • HQ664
      • HQ686
      • HQ7415
      • HQ7815
      • HQ7830
      • HQ7850
      • HQ7870
      • HQ7405
      • HQ7615
      • HQ7616
      • HQ7617
      • HQ7814
      • HQ7816
      • HQ7817
      • HQ7820
      • HQ7821
      • HQ7825
      • HQ7829
      • HQ7845
      • HQ7864
      • HQ7865
      • HQ7868
      • HQ7885
      Количество бритвенных головок в наборе
      3
    Badge-D2C

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