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бритвенные головки

HQ6/50
Общая оценка / 5
1 награда
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    бритвенные головки

    HQ6/50
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Lift & Cut
      • 3 головки
      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        3
        Подходит для
        • HQ6425
        • HQ6426
        • HQ6423
        • HQ662
        • HQ663
        • HQ664
        • HQ686
        • HQ7415
        • HQ7815
        • HQ7830
        • HQ7850
        • HQ7870
        • HQ7405
        • HQ7615
        • HQ7616
        • HQ7617
        • HQ7814
        • HQ7816
        • HQ7817
        • HQ7820
        • HQ7821
        • HQ7825
        • HQ7829
        • HQ7845
        • HQ7864
        • HQ7865
        • HQ7868
        • HQ7885

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