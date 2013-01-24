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Daily Collection

Бутылочка On the Go

HR2991/00
Общая оценка / 5
  • Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро
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    Daily Collection Бутылочка On the Go

    HR2991/00
    Общая оценка / 5

    Увлекательно, свежо и быстро

    С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Бутылочка On the Go

    Увлекательно, свежо и быстро

    С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи Узнать обо всех преимуществах

    Увлекательно, свежо и быстро

    С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Бутылочка On the Go

    Увлекательно, свежо и быстро

    С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи Узнать обо всех преимуществах

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      Бутылочка On the Go для мини-блендера

      • Бутылочка
      Не содержит бисфенола-A

      Не содержит бисфенола-A

      Это изделие не содержит бисфенола-A

      Все детали блендера можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали блендера можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали блендера можно мыть в посудомоечной машине.

      Удобная дорожная бутылка

      Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!

      Уплотнительное кольцо для защиты от протекания

      Уплотнительное кольцо для защиты от протекания с простой системой фиксации.

      Фиксатор крышки защищает от протекания

      Фиксатор крышки защищает от протекания.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Небесно-голубой
        Материал бутылочки
        SAN

      • Общие характеристики

        Чаша для коктейлей
        Да
        BPA 0%
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Легкое отсоединение
        Да
        Защита от протекания
        Да
        Уплотнительное кольцо
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость бутылочки
        0,6  л

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