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Увлекательно, свежо и быстро
С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлекательно, свежо и быстро
С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи Узнать обо всех преимуществах
Увлекательно, свежо и быстро
С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлекательно, свежо и быстро
С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи Узнать обо всех преимуществах
Это изделие не содержит бисфенола-A
Все съемные детали блендера можно мыть в посудомоечной машине.
Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!
Уплотнительное кольцо для защиты от протекания с простой системой фиксации.
Фиксатор крышки защищает от протекания.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики