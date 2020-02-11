Лучше видимость — выше безопасность

В отличие от других комплектов, для установки наших ламп не требуются специальные инструменты. Благодаря усовершенствованной технологии они обеспечивают превосходное освещение и очень удобны в использовании. Выполнив четыре простых операции, вы сможете самостоятельно осуществить профессиональную установку без специальных инструментов.