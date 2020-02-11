HRK00XM
Лучше видимость — выше безопасность
В отличие от других комплектов, для установки наших ламп не требуются специальные инструменты. Благодаря усовершенствованной технологии они обеспечивают превосходное освещение и очень удобны в использовании. Выполнив четыре простых операции, вы сможете самостоятельно осуществить профессиональную установку без специальных инструментов.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для ухода за фарами головного освещения Philips позволяет удалить налет и желтизну от солнца. Поверхность будет как новая!
Экономьте деньги! Вам не нужно покупать новые фары. Просто восстановите старые!
Специальное покрытие предохраняет от ультрафиолетового излучения. Не заменяйте, а восстанавливайте! Чистые фары — залог вашей безопасности на дороге.
Этот набор включает все необходимое для очистки фар головного освещения: - 1 емкость с жидкостью для предварительной очистки на водной основе (29,5 мл); 1 емкость с очищающей/полирующей жидкостью (29,5 мл); 1 емкость с жидкостью для восстановления блеска/защиты (29,5 мл); 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 600 (грубая); 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 1500 (шлифовка); - 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 2000 (полировка); - 10 бумажных полотенец; - 1 пара перчаток (одного размера).
"Со временем поверхность фар изнашивается и покрывается царапинами. Пластиковые фары изготавливаются с внешним покрытием, защищающим от ультрафиолета. Из-за неблагоприятных воздействий среды этот слой стирается, сто приводит к помутнению, пожелтению, окислению и может привести к снижению видимости на дороге на 40%."
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