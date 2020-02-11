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  • Лучше видимость — выше безопасность Лучше видимость — выше безопасность Лучше видимость — выше безопасность

    Restoration Kit Набор для ухода за фарами головного освещения

    HRK00XM

    Лучше видимость — выше безопасность

    В отличие от других комплектов, для установки наших ламп не требуются специальные инструменты. Благодаря усовершенствованной технологии они обеспечивают превосходное освещение и очень удобны в использовании. Выполнив четыре простых операции, вы сможете самостоятельно осуществить профессиональную установку без специальных инструментов.

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    Restoration Kit Набор для ухода за фарами головного освещения

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    Лучше видимость — выше безопасность

    Защита от УФ-излучения

    • Защита от УФ-излучения
    Удаление налета и желтизны от солнца и пыли

    Удаление налета и желтизны от солнца и пыли

    Набор для ухода за фарами головного освещения Philips позволяет удалить налет и желтизну от солнца. Поверхность будет как новая!

    Восстановление вместо замены

    Восстановление вместо замены

    Экономьте деньги! Вам не нужно покупать новые фары. Просто восстановите старые!

    Более безопасное движение в темное время суток

    Более безопасное движение в темное время суток

     Специальное покрытие предохраняет от ультрафиолетового излучения. Не заменяйте, а восстанавливайте! Чистые фары — залог вашей безопасности на дороге.

    Высокое качество по доступной цене

    Высокое качество по доступной цене

    Очистка обеих фар головного освещения

    Этот набор включает все необходимое для очистки фар головного освещения: - 1 емкость с жидкостью для предварительной очистки на водной основе (29,5 мл); 1 емкость с очищающей/полирующей жидкостью (29,5 мл); 1 емкость с жидкостью для восстановления блеска/защиты (29,5 мл); 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 600 (грубая); 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 1500 (шлифовка); - 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 2000 (полировка); - 10 бумажных полотенец; - 1 пара перчаток (одного размера).

    Хорошее освещение может спасти чью-то жизнь

    "Со временем поверхность фар изнашивается и покрывается царапинами. Пластиковые фары изготавливаются с внешним покрытием, защищающим от ультрафиолета. Из-за неблагоприятных воздействий среды этот слой стирается, сто приводит к помутнению, пожелтению, окислению и может привести к снижению видимости на дороге на 40%."

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      Особая упаковка
      EAN1
      8727900399769
      EAN3
      8727900399776
    Badge-D2C

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