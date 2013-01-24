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NIVEA

Кондиционер для бритья, 3 шт.

HS803/04
NIVEA
Общая оценка / 5
NIVEA
  • Увлажняющий лосьон для бритья Увлажняющий лосьон для бритья Увлажняющий лосьон для бритья
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    NIVEA Кондиционер для бритья, 3 шт.

    HS803/04
    Общая оценка / 5

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    NIVEA Кондиционер для бритья, 3 шт.

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид. Узнать обо всех преимуществах

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    NIVEA Кондиционер для бритья, 3 шт.

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид. Узнать обо всех преимуществах

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      Увлажняющий лосьон для бритья

      Только для Philips NIVEA FOR MEN серии HS8000

      • со сменным картриджем
      Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

      Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

      Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже

      Встроенная система заполнения картриджа

      Встроенная система заполнения картриджа

      Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Многоразовая емкость кондиционера для бритья
        для бритв Nivea for Men серии 8000

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