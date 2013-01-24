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Поддерживайте идеальный результат
Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год. Узнать обо всех преимуществах
Поддерживайте идеальный результат
Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год. Узнать обо всех преимуществах
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения
Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.
Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.
Бритвенная система
Бритвенный блок