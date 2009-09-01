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    NIVEA бритвенные головки

    HS85/44

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год.

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    NIVEA бритвенные головки

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    Поддерживайте идеальный результат

    Для качественного бритья заменяйте головки каждые 12 месяцев

    • со сменным картриджем
    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Система Flex Tracker

    Система Flex Tracker

    Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

    Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

    Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

    Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

    Влажное бритье

    Влажное бритье

    Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

    • Бритвенная система

      Бритвенный блок
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    • Бритвенный блок

      Подходит для
      • 8020X
      • 8040X
      • 8060X
      • HS8015
      • HS8020
      • HS8023
      • HS8040
      • HS8060
      • HS8420
      • HS8440
      • HS8460
    Badge-D2C

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