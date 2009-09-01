HS85/44
Поддерживайте идеальный результат
Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год.Узнать обо всех преимуществах
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Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения
Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.
Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.
Бритвенная система
Бритвенный блок
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