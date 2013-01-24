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NIVEA

бритвенные головки

HS85/44
NIVEA
Общая оценка / 5
NIVEA
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    NIVEA бритвенные головки

    HS85/44
    Общая оценка / 5

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    NIVEA бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    NIVEA бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия бритвы Philips преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждый год. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживайте идеальный результат

      Для качественного бритья заменяйте головки каждые 12 месяцев

      • со сменным картриджем
      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

      Можно использовать под душем

      Можно использовать под душем

      Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

      Технические характеристики

      • Бритвенная система

        Бритвенный блок
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      • Бритвенный блок

        Подходит для
        • 8020X
        • 8040X
        • 8060X
        • HS8015
        • HS8020
        • HS8023
        • HS8040
        • HS8060
        • HS8420
        • HS8440
        • HS8460

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