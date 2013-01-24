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Поддерживайте идеальный результат
За год бритвенные головки срезают 4,5 миллиона волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки раз в год, чтобы результат бритья был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
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Поддерживайте идеальный результат
За год бритвенные головки срезают 4,5 миллиона волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки раз в год, чтобы результат бритья был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения
Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.
Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.
Бритвенный блок