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NIVEA

бритвенные головки

HS85/60
NIVEA
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NIVEA
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    NIVEA бритвенные головки

    HS85/60
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    За год бритвенные головки срезают 4,5 миллиона волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки раз в год, чтобы результат бритья был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    NIVEA бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За год бритвенные головки срезают 4,5 миллиона волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки раз в год, чтобы результат бритья был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Для качественного бритья заменяйте головки каждые 12 месяцев

      • Nivea for Men
      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

      Можно использовать под душем

      Можно использовать под душем

      Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

      Технические характеристики

      • Бритвенный блок

        Подходит для
        • 8020X
        • 8040X
        • 8060X
        • HS8015
        • HS8020
        • HS8023
        • HS8040
        • HS8060
        • HS8420
        • HS8440
        • HS8460

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