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К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Воспроизводите данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультиформатного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.
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HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.
Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.
EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.
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