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Philips Sonicare F1 Standard nozzle

Насадка для ирригатора

HX3042/00
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Мощный поток воды Мощный поток воды Мощный поток воды
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    Philips Sonicare F1 Standard nozzle Насадка для ирригатора

    HX3042/00
    Общая оценка / 5

    Мощный поток воды

    Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle Насадка для ирригатора

    Мощный поток воды

    Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный поток воды

    Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle Насадка для ирригатора

    Мощный поток воды

    Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный поток воды

      Для регулярной чистки

      • 2 насадки
      Насадка F1 Standard для регулярной чистки

      Насадка F1 Standard для регулярной чистки

      Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды.

      Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

      Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

      Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора. Расположите наконечник насадки сразу над линией десен и немного надавите, чтобы он прикоснулся к десне с зубам, после чего перемещайте вдоль зубного ряда.

      • Совместимость

        Совместимые продукты
        любой Philips Sonicare Power Flosser

      • Удобство использования

        Насадки
        Легко фиксируются и снимаются
        Замена насадки
        • Каждые 6 месяцев
        • для поддержания гигиеничности

      • В комплекте

        Насадка F1 Standard
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