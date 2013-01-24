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Philips Sonicare HealthyWhite

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6781/02
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов
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    Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6781/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Для белых и здоровых зубов

    Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют белизной. HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели регулярного использования режимов чистки и отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

    Для белых и здоровых зубов

    Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют белизной. HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели регулярного использования режимов чистки и отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    Для белых и здоровых зубов

    Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют белизной. HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели регулярного использования режимов чистки и отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

    Для белых и здоровых зубов

    Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют белизной. HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели регулярного использования режимов чистки и отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

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      Для белых и здоровых зубов

      • 3 режима
      • 1 чистящая насадка
      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

      Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

      Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

      Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

      Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

      Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

      2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*

      Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

      Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

      Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен

      Режим чистки: стандартный двухминутный режим

      Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Матовый белый

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Дорожный футляр
        1
        Щетки
        1 HealthyWhite
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет до 90 % пятен*
        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        Clean & White (Чистка и отбеливание)
        2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме отбеливания

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        Время работы
        До 3 недель**

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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