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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6851/29
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6851/29
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

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      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Более белые зубы всего за 1 неделю.

      • Встроенный датчик давления
      • 3 режима
      • Функция BrushSync
      • Дорожный футляр

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Воспользуйтесь чистящей насадкой W DiamondClean, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы белее всего за одну неделю.

      Выберите подходящий режим

      Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

      Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

      Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

      Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку

      Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

      Следит за длительностью чистки

      Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Комфорт в поездке

      Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Темно-синий

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Дорожный футляр
        1
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.
        Ручка
        ProtectiveClean, 1 шт.

      • Качество чистки

        Оценка силы нажатия
        Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Польза для здоровья
        Снижает риск возникновения кариеса
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer
        Эффект осветления
        Более белые зубы за 1 неделю

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Технология интеллектуального датчика

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку

      • Режимы

        Gum Care (Уход за деснами)
        Мягкий массаж десен
        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Индикатор замены
        • Для наилучших результатов
        • в качестве напоминания загорается значок
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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