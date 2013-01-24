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Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6888/90
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6888/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

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      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Более белые зубы всего за 1 неделю.

      • Встроенный датчик давления
      • 2 режима чистки
      • Функция BrushSync

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

      Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

      Режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета или полирует зубы. Режим White (Осветление) удаляет потемнения с поверхности эмали.

      Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

      Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

      Мягкое давление для легкой чистки

      Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

      Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

      Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

      Следит за длительностью чистки

      Благодаря QuadPacer пациенты будут знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

      Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый и голубой

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Насадки
        Компактная насадка W2c Optimal White, 1 шт.
        Зарядное устройство
        1
        Ручка
        ProtectiveClean, 1 шт.

      • Качество чистки

        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Оценка силы нажатия
        Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
        Польза для здоровья
        Снижает риск возникновения кариеса
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer
        Эффект осветления
        Более белые зубы за 1 неделю

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Технология интеллектуального датчика

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        2 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Высокий

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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