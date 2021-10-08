* при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
* * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
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