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HX8032/07 Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков
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Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

HX8032/07

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        Риски, связанные с продуктом
        • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
        • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
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