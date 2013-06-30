Чистота всей полости рта всего за 30 секунд

С зубной щеткой AirFloss чистка всей полости рта займет всего 30 секунд. Просто нажмите на кнопку один раз для однократного распыления, затем переместите щетку и повторите действие. Для включения новой функции автораспыления нажмите на кнопку и удерживайте ее, перемещая направляющий наконечник от одного межзубного промежутка к другому. Автоматическое распыление будет происходить каждую секунду.