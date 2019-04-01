Ключевые слова для поиска

1

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500&AirFloss Pro/Ultra

Электрическая зубная щетка и компактный ирригатор

HX8424/30
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
    -{discount-value}

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500&AirFloss Pro/Ultra Электрическая зубная щетка и компактный ирригатор

    HX8424/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500&AirFloss Pro/Ultra Электрическая зубная щетка и компактный ирригатор

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500&AirFloss Pro/Ultra Электрическая зубная щетка и компактный ирригатор

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все AirFloss Pro/Ultra

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

      • С ручкой 4500 ProtectiveClean
      • 1 насадка
      • 1 чистящая насадка
      Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

      Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

      Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

      Удаляет до 99,9 % налета***

      Удаляет до 99,9 % налета***

      AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

      Высокоэффективная насадка

      Высокоэффективная насадка

      Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

      Настраиваемый режим тройного распыления

      Настраиваемый режим тройного распыления

      Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

      Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

      Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

      С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

      Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день

      Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день

      Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

      Простой способ развить здоровую привычку

      Простой способ развить здоровую привычку

      Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

      Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

      Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

      Режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета или полирует зубы. Режим White (Осветление) удаляет потемнения с поверхности эмали.

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        • Белый с серым оттенком
        • Белый и голубой

      • В комплекте

        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        W2 Optimal White, 1 шт.
        Ручка
        ProtectiveClean, 1 шт.
        Щетка AirFloss Ultra
        1
        Насадка AirFloss Ultra
        1

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет до 99,9 % налета**
        Польза для здоровья
        • Очищение полости рта за 60 секунд
        • Улучшение состояния десен за 2 недели*
        Клинически доказанные результаты
        • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
        • для улучшения состояния десен;
        • для предотвращения образования налета.
        • для уменьшения кровоточивости;
        Настраиваемые режимы
        • Автоматическое или ручное распыление
        • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
        Для максимального эффекта
        Меняйте насадки каждые 6 месяцев

      • Питание

        Напряжение
        Универсальное зарядное устройство

      • Технология интеллектуального датчика

        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Время работы батареи
        1-3 недели*****
        Насадки
        Легко фиксируются и снимаются

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Продолжительность зарядки
        24 часа для полной зарядки

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • или вам вернут деньги
            • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
            • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
            • * * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
            • * * * * В зависимости от выбранного режима распыления

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            You are about to visit the Philips USA website.

            Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.