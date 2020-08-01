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Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra

Прибор для чистки межзубных промежутков

HX8494/03
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra Прибор для чистки межзубных промежутков

    HX8494/03
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra Прибор для чистки межзубных промежутков

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra Прибор для чистки межзубных промежутков

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

      • с DiamondClean 9000
      • с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой
      • Зарядный стакан, дорожный футляр
      Удаляет до 99,9 % налета***

      Удаляет до 99,9 % налета***

      AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

      Простой способ развить здоровую привычку

      Простой способ развить здоровую привычку

      Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

      Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

      Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

      Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

      Высокоэффективная насадка

      Высокоэффективная насадка

      Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

      Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

      Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

      С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

      Персонализированная чистка зубов

      Персонализированная чистка зубов

      DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+(Осветление) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

      Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

      Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

      Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Contol. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • В комплекте

        Дорожный футляр
        Дорожное зарядное устройство USB
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        C3 Premium Plaque Control, 1 шт.
        Ручка
        1 DiamondClean 9000
        Стакан с зарядной базой
        1
        AirFloss Ultra
        1
        Насадка-концентратор
        1

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет до 99,9 % налета**
        Польза для здоровья
        • Очищение полости рта за 60 секунд
        • Улучшение состояния десен за 2 недели*
        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Клинически доказанные результаты
        • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
        • для улучшения состояния десен;
        • для предотвращения образования налета.
        • для уменьшения кровоточивости;
        Настраиваемые режимы
        • Автоматическое или ручное распыление
        • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
        Для максимального эффекта
        Меняйте насадки каждые 6 месяцев
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer
        Эффект осветления
        Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*

      • Питание

        Напряжение
        Универсальное зарядное устройство

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
        Для эффективной тщательной чистки
        Gum Health
        Особый уход за коренными зубами
        White+ (Осветление+)
        Для удаления поверхностных потемнений эмали

      • Удобство использования

        Дисплей
        Дисплей с подсветкой
        Индикатор батареи
        Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Насадки
        Легко фиксируются и снимаются

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Продолжительность зарядки
        24 часа для полной зарядки

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          • или вам вернут деньги
          • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
          • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

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