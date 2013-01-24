Уделяйте больше внимания всем проблемным местам

Если стоматолог указал на определенные проблемные участки вашей полости рта, которым требуется уделить повышенное внимание из-за образования зубного налета, рецессии десны или другой проблемы, то FlexCare Platinum Connected поможет вам в уходе за этими проблемными местами. Вы можете отметить данные участки на индивидуальной карте полости рта в приложении Sonicare, которое будет напоминать вам, что этим местам нужно уделить немного больше внимания каждый раз при чистке зубов.