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  • Исключительный уход и персонализация Исключительный уход и персонализация Исключительный уход и персонализация

    Philips Sonicare 9900 Prestige Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9992/11

    Исключительный уход и персонализация

    Sonicare 9900 Prestige с технологией SenseIQ — это наша самая современная зубная щетка. В ней проверенная звуковая технология Sonicare дополняется интеллектуальными функциями распознавания и адаптируется для оптимального ухода за полостью рта.

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    Philips Sonicare 9900 Prestige Электрическая звуковая зубная щетка

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    Исключительный уход и персонализация

    с SenseIQ

    • Наша самая совершенная зубная щетка
    • SenseIQ чувствует и адаптируется
    • Чистящая насадка "Все в одном"
    • Приложение Sonicare с функциями искусственного интеллекта*****
    Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится

    Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится

    Во время чистки зубов технология SenseIQ отслеживает уровень давления, движения, охват и другие показатели до 100 раз в секунду. Автоматически адаптируется под ваш стиль чистки, подстраивая интенсивность при чрезмерном давлении для достижения лучшего результата.

    Интуитивная защита зубов и десен

    Интуитивная защита зубов и десен

    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 создана специально для вас. Современные технологии помогают без труда справляться с любыми трудностями при её использовании. А результат говорит сам за себя.

    Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода

    Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода

    Premium All-in-One – наша лучшая насадка, которая обеспечит чистоту, белизну зубов, а также здоровье десен. ​Одна насадка для решения всех задач: — Удаляет до 20 раз больше налета даже в труднодоступных местах* — Устраняет до 100 % больше потемнений всего за два дня** — До 15 раз более здоровые дёсны всего за две недели.*** Знаете ли вы, что чистящие насадки становятся менее эффективными после 3 месяцев использования? Наша функция BrushSync™ напомнит вам о необходимости замены.

    Персональные рекомендации в приложении Philips Sonicare

    Персональные рекомендации в приложении Philips Sonicare

    Приложение Philips Sonicare использует искусственный интеллект для повышения эффективности ухода за полостью рта.​ — Оцените функцию рекомендаций в режиме реального времени и отслеживайте технику движения и показатели давления, охвата, длительности и частотности чистки — Смотрите отчеты за последний день, неделю, месяц или год — Получайте индивидуальные рекомендации и советы для оптимальной чистки зубов. Функция автоматической синхронизации обеспечит перенос данных в приложение, даже если вы чистите зубы, не запуская приложение во время процедуры.

    Определяет стиль чистки

    Определяет стиль чистки

    Во время чистки зубов щетка Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с помощью датчиков отслеживает уровень давления, движение щетки и охват до 100 раз в секунду. Датчики также следят за тем, насколько часто вы чистите зубы и как долго длится один сеанс чистки.

    Звуковая технология для достижения эффективного результата

    Звуковая технология для достижения эффективного результата

    Philips Sonicare работает на основе звуковой технологии. Щетинки совершают быстрые выметающие движения от десны к краю зуба – именно так, как рекомендуют стоматологи. За счет очень быстрых движений (поэтому технология и называется звуковой – щетинки двигаются со скоростью звука) из смеси воды и зубной пасты образуется поток микропузырьков, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами – места, которые для мануальной щетки обычно не доступны.

    Информация о сеансе чистки в режиме реального времени

    Информация о сеансе чистки в режиме реального времени

    Возможно, вы не замечаете, как начинаете слишком сильно надавливать на щетку или скрести ей по поверхности зубов, но ваша щетка точно заметит это. Световое кольцо на ручке обратит ваше внимание на чрезмерное давление на щетку.

    Премиальный дорожный футляр с зарядкой через USB для чистки в поездках

    Премиальный дорожный футляр с зарядкой через USB для чистки в поездках

    Дорожный футляр поместится в любой сумке и позволит с удобством чистить зубы даже в поездках. Его корпус покрыт мягкой кожей, изготовленной согласно веганским стандартам. А встроенный разъем USB-C и кабель зарядки USB помогут без труда заряжать зубную щетку, не извлекая ее из футляра.

    Стильная и компактная

    Стильная и компактная

    Зубная щетка Sonicare 9900 Prestige — это современные технологии в стильной и компактной форме. Щетка изготовлена из премиальных материалов, что обеспечивает стильный внешний вид и приятные тактильные ощущения. Данная модель на 18 мм короче, чем Diamond Clean.

    Лаконичная подставка и станция для простой зарядки

    Когда придет время зарядить зубную щетку, просто поместите ее на зарядную станцию.

    • Подключения

      Беспроводная технология Bluetooth®
      Обучающее приложение

    • Питание

      Источник питания
      110—220 В

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      2+ недели****
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Золотистое шампанское

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Совместимость

      Совместимость с ОС Android
      Android 8.0 или выше
      Совместимость с ОС iOS
      iPhone с iOS 13.0 или выше

    • Удобство использования

      Совместимость ручки
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      • Стильный и компактный
      • Простое сенсорное управление
      Индикатор батареи
      Световой индикатор
      Дорожный футляр
      • Элегантный и компактный футляр для зарядки
      • Кожа, изготовленная по веганским стандартам
      BrushSync: напоминания о замене
      • В качестве напоминания загорается значок
      • для наилучших результатов

    • В комплекте

      Ручка
      DiamondClean Prestige 9900, 1 шт.
      Насадки
      A3 Premium All-in-One, 1 шт.
      Премиальный зарядный футляр USB
      1
      База для зарядки
      1
      Кабель USB
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      Состояние десен до 15 раз лучше**
      Высокое качество
      Удаляет до 20 раз больше налета*
      Таймер
      BrushPacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Эффект осветления
      До 100 % меньше потемнений***
      Оценка силы нажатия
      • Световое кольцо загорается фиолетовым светом
      • Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
      Отчет о чрезмерном давлении
      • Световое кольцо загорается янтарным светом
      • Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
      • Можно включить/отключить в приложении

    • Поддержка ПО

      Обновления ПО
      Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

    • Технология SenseIQ

      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
      Датчик чрезмерных движений
      Помогает совершать меньше чистящих движений
      Датчик положения
      • Данные об охвате
      • для каждого сеанса чистки
      3D-карта полости рта
      Отмечает пропущенные области
      Адаптируемая интенсивность
      • Регулирует уровень интенсивности
      • при чрезмерном давлении
      Искусственный интеллект
      Распознает и синхронизирует

    • Приложение Sonicare с ИИ

      Советы в режиме реального времени
      • Персональные рекомендации
      • Отчет за день/неделю/месяц/год
      Пользовательские режимы
      • Clean (Чистка)
      • White+ (Осветление+)
      • Здоровье десен
      • Deep Clean (Глубокая чистка)
      • Sensitive (Деликатная чистка)

    Badge-D2C

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    • по сравнению с обычной зубной щеткой
    • * по сравнению с обычной зубной щеткой
    • ** лабораторное тестирование по сравнению с обычной зубной щеткой
    • *** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме
    • **** Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.
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