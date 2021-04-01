HX9992/11
Исключительный уход и персонализация
Sonicare 9900 Prestige с технологией SenseIQ — это наша самая современная зубная щетка. В ней проверенная звуковая технология Sonicare дополняется интеллектуальными функциями распознавания и адаптируется для оптимального ухода за полостью рта.Узнать обо всех преимуществах
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Во время чистки зубов технология SenseIQ отслеживает уровень давления, движения, охват и другие показатели до 100 раз в секунду. Автоматически адаптируется под ваш стиль чистки, подстраивая интенсивность при чрезмерном давлении для достижения лучшего результата.
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 создана специально для вас. Современные технологии помогают без труда справляться с любыми трудностями при её использовании. А результат говорит сам за себя.
Premium All-in-One – наша лучшая насадка, которая обеспечит чистоту, белизну зубов, а также здоровье десен. Одна насадка для решения всех задач: — Удаляет до 20 раз больше налета даже в труднодоступных местах* — Устраняет до 100 % больше потемнений всего за два дня** — До 15 раз более здоровые дёсны всего за две недели.*** Знаете ли вы, что чистящие насадки становятся менее эффективными после 3 месяцев использования? Наша функция BrushSync™ напомнит вам о необходимости замены.
Приложение Philips Sonicare использует искусственный интеллект для повышения эффективности ухода за полостью рта. — Оцените функцию рекомендаций в режиме реального времени и отслеживайте технику движения и показатели давления, охвата, длительности и частотности чистки — Смотрите отчеты за последний день, неделю, месяц или год — Получайте индивидуальные рекомендации и советы для оптимальной чистки зубов. Функция автоматической синхронизации обеспечит перенос данных в приложение, даже если вы чистите зубы, не запуская приложение во время процедуры.
Во время чистки зубов щетка Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с помощью датчиков отслеживает уровень давления, движение щетки и охват до 100 раз в секунду. Датчики также следят за тем, насколько часто вы чистите зубы и как долго длится один сеанс чистки.
Philips Sonicare работает на основе звуковой технологии. Щетинки совершают быстрые выметающие движения от десны к краю зуба – именно так, как рекомендуют стоматологи. За счет очень быстрых движений (поэтому технология и называется звуковой – щетинки двигаются со скоростью звука) из смеси воды и зубной пасты образуется поток микропузырьков, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами – места, которые для мануальной щетки обычно не доступны.
Возможно, вы не замечаете, как начинаете слишком сильно надавливать на щетку или скрести ей по поверхности зубов, но ваша щетка точно заметит это. Световое кольцо на ручке обратит ваше внимание на чрезмерное давление на щетку.
Дорожный футляр поместится в любой сумке и позволит с удобством чистить зубы даже в поездках. Его корпус покрыт мягкой кожей, изготовленной согласно веганским стандартам. А встроенный разъем USB-C и кабель зарядки USB помогут без труда заряжать зубную щетку, не извлекая ее из футляра.
Зубная щетка Sonicare 9900 Prestige — это современные технологии в стильной и компактной форме. Щетка изготовлена из премиальных материалов, что обеспечивает стильный внешний вид и приятные тактильные ощущения. Данная модель на 18 мм короче, чем Diamond Clean.
Когда придет время зарядить зубную щетку, просто поместите ее на зарядную станцию.
Подключения
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Поддержка ПО
Технология SenseIQ
Приложение Sonicare с ИИ
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