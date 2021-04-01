Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода

Premium All-in-One – наша лучшая насадка, которая обеспечит чистоту, белизну зубов, а также здоровье десен. ​Одна насадка для решения всех задач: — Удаляет до 20 раз больше налета даже в труднодоступных местах* — Устраняет до 100 % больше потемнений всего за два дня** — До 15 раз более здоровые дёсны всего за две недели.*** Знаете ли вы, что чистящие насадки становятся менее эффективными после 3 месяцев использования? Наша функция BrushSync™ напомнит вам о необходимости замены.