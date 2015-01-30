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    Professional Penlight Premium Gen2

    LPL28RECHX1

    Качественный свет для качественной работы

    Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве!

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    Professional Penlight Premium Gen2

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    Качественный свет для качественной работы

    Компактное и удобное светодиодное решение с поддержкой зарядки через USB

    • Высококачественный светодиод
    • 145 лм и точечный луч 120 лм
    • Прочный алюминиевый корпус
    • Зарядка через USB
    Ударопрочность по стандарту IK07

    Ударопрочность по стандарту IK07

    Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

    Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

    Широкий угол светового луча: до 90°

    "Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает угол светового луча 90° и освещает широкое пространство, чтобы вы могли легко провести быстрый профессиональный осмотр".

    Яркий направленный свет: 120 люмен

    Вы недовольны качеством направленного света? Теперь эти волнения останутся в стороне: усовершенствованная световая указка Penlight Premium Gen2 излучает мощный фокусированный луч света 120 люмен, позволяя рассмотреть даже самые мелкие детали. Ультратонкий корпус Philips Penlight Gen2 обеспечивает удобное освещение даже самых узких пространств, а мощный светодиод гарантирует оптимальный уровень освещенности.

    Качественный светодиодный свет: до 145 люмен

    Не упустите возможность! Компактный и эффективный инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает невероятно высокий световой поток 145 люмен благодаря высококачественным белым светодиодам. Это компактное устройство поможет вам рассмотреть даже самые мелкие детали.

    Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

    Philips Penlight Premium Gen2 соответствует стандарту IP54. Ультратонкий корпус инспекционного фонаря является водо- и пыленепроницаемым, поэтому вы сможете использовать его в любых условиях — как в мастерской, так и на улице.

    Возможность использования уже через 2 часа

    Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 — единственное компактное устройство, оснащенное аккумулятором для быстрой зарядки. Фонарь заряжается в течение 2 часов и работает в автономном режиме до 6 часов. Ежедневная быстрая подзарядка обеспечивает эффективную работу надежного инспекционного фонаря Philips Penlight Premium Gen2.

    Поворотный крюк с магнитом, 80°

    Благодаря поворотному крюку 80° с магнитом инспекционный фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы вам было удобнее работать.

    Изделие легко найти благодаря новому цветовому решению

    "Теперь ваше устройство не потеряется, ведь его гораздо легче заметить благодаря обновленному цветовому решению. Самый лучший инспекционный фонарь всегда будет у вас под рукой!"

    Победите темноту с помощью мягкого естественного света

    Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 оснащен мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света для освещения мельчайших деталей. Яркий свет равномерно распределяется по помещению, гарантируя прекрасный обзор и освещая каждую деталь с высокой точностью. Светодиоды излучают приятный для глаз, естественный белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе и сокращает нагрузку на глаза.

    • Описание продукта

      Крючок
      Поворотное крепление, 80°
      Класс ударопрочности (IK)
      IK07
      Степень защиты корпуса (IP)
      IP54
      Магнит
      Да
      Материалы и отделка
      Прочный металлический корпус
      Количество светодиодов
      5
      Использовать при температуре
      От - 10 до 50  °C
      Линейка продукции
      • Фонарь Penlight
      • Professional
      Устойчивость к воздействию:
      • жир
      • масло
      • растворители
      Технология
      Светодиодная

    • Световые характеристики

      Угол освещения
      80  градусов
      Цветовая температура
      6000  K
      Угол луча (точечный луч)
      15  градусов
      Световая отдача
      145  лм
      Световой поток (точечный луч)
      120  лм
      Срок службы светодиода
      До 10 000  часов

    • Электрические характеристики

      напряжение
      100—240  В
      мощность в ваттах
      5  Вт
      Источник питания
      Аккумулятор
      Время работы от аккумулятора
      До 6 часов
      Время зарядки батареи
      2  часов
      Тип элемента питания
      Литиевая
      Емкость аккумулятора
      1200  mAh
      Тип вилки питания
      Евросоюз
      Тип кабеля для зарядки
      Порт Micro-USB

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      LPL28RECHX1
      Код для заказа
      39220394

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900392203
      EAN3
      8727900392210

    • Информация об упакованном продукте

      Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
      4
      Вес (с элементами питания)
      107  г
      Размер
      Компактный

    • Внешняя упаковка

      Вес брутто
      1.344  кг
      GTIN
      1 87 27900 39220 0
      Количество потребительских упаковок
      4

    • Информация об упаковке

      Вес брутто одного изделия
      1344  г

    Badge-D2C

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