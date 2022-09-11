Точная посадка и удобная установка
Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точная посадка и удобная установка
Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах
Точная посадка и удобная установка
Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точная посадка и удобная установка
Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах
Соединительные кольца Philips LED изготовлены из долговечного металла, что повышает их защиту от нагрева и механических воздействий. Они тестируются в экстремальных условиях, чтобы вы могли оценить их долговечность и эффективность.
Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips HL [˜H7] совместимы с широким рядом автомобилей. Чтобы узнать, необходимы ли вам дополнительные кольца-адаптеры для установки светодиодных ламп, обратитесь к нашему списку совместимости Philips**. Регулярно проверяйте сведения для вашего автомобиля в этом списке, так как он постоянно обновляется.
Для надежной фиксации светодиодных ламп при установке в фары вам могут потребоваться кольца-адаптеры, совместимые с моделью вашего автомобиля. Кольца-адаптеры Philips LED просты в установке и совместимы с широким рядом транспортных средств. Инструкцию по эксплуатации см. на странице поддержки Philips***.
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