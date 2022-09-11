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Accessories for LED upgrade

Кольцо-адаптер типа RAP

LUM11016RAPX2
  • Точная посадка и удобная установка Точная посадка и удобная установка Точная посадка и удобная установка
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    Accessories for LED upgrade Кольцо-адаптер типа RAP

    LUM11016RAPX2

    Точная посадка и удобная установка

    Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах

    Accessories for LED upgrade Кольцо-адаптер типа RAP

    Точная посадка и удобная установка

    Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах

    Точная посадка и удобная установка

    Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах

    Accessories for LED upgrade Кольцо-адаптер типа RAP

    Точная посадка и удобная установка

    Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах

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      Точная посадка и удобная установка

      Удобная установка HL [˜H7]

      • Тип RAP
      • Для LED-HL [~H7]*
      • Надежность и качество Philips

      Прочный материал для долговечности продукта

      Соединительные кольца Philips LED изготовлены из долговечного металла, что повышает их защиту от нагрева и механических воздействий. Они тестируются в экстремальных условиях, чтобы вы могли оценить их долговечность и эффективность.

      Найдите подходящее кольцо-адаптер для светодиодных ламп

      Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips HL [~H7] совместимы с широким рядом автомобилей. Чтобы узнать, необходимы ли вам кольца-адаптеры для установки светодиодных ламп, обратитесь к нашему списку совместимости Philips**. Регулярно проверяйте сведения для вашего автомобиля в этом списке, так как он постоянно обновляется.

      Простота установки

      Для надежной фиксации светодиодных ламп при установке в фары вам могут потребоваться кольца-адаптеры, совместимые с моделью вашего автомобиля. Кольца-адаптеры Philips LED просты в установке и совместимы с широким рядом транспортных средств. Инструкцию по эксплуатации см. на странице поддержки Philips***.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Простота установки
        Характеристики изделия
        Кольцо-адаптер для LED-HL [˜H7]*

      • Описание продукта

        Применение
        Ближний свет
        Обозначение
        Кольца-адаптеры H7 11016 RAP X2
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Линейка продукции
        Кольца-адаптеры для светодиодных ламп
        Технология
        Светодиодная
        Тип
        • Тип RAE
        • Тип RAP
        Совместимость
        Philips Ultinon Pro3021 LED [˜H7] и Philips Ultinon Pro3022 LED [˜H7]

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11016RAPX2
        Код для заказа
        2052931

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        x 2
        EAN1
        8719018020529
        EAN3
        8719018020536

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        9.7  см
        Ширина
        6,3  см
        Высота
        9.7  см
        Количество упаковок
        2
        MOQ (для профессионалов)
        6

      • Информация об упаковке

        Длина
        29,8  см
        Ширина
        12,8  см
        Высота
        10,3  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Совместимо с Philips Ultinon Pro3021 LED [~H7] и Philips Ultinon Pro3022 LED [~H7]
          • * Доступно на Philips.com/LEDcompatibility-check
          • ** Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации
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