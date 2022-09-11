Улучшенная видимость

В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку показатели их яркости и светового потока не соответствуют заявленным, Philips Ultinon Pro3022 предлагает оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает лучший обзор, не ослепляя встречных участников дорожного движения, а высокая яркость позволяет своевременно видеть все препятствия на дороге. Для оптимального положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому не пропускайте этот этап.