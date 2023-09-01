Защита от ложных ошибок на приборной панели

Иногда при установке усовершенствованных светодиодных ламп пониженное энергопотребление таких ламп может распознаваться системой безопасности автомобиля как неисправность лампы. В результате на приборной панели даже несмотря на корректную работу светодиодных ламп будет отображаться ошибка. Чтобы устранить ее, рекомендуем использовать адаптер Philips CANbus. Этот адаптер для ламп Philips LED HL [H7] подключается к системе безопасности автомобиля и устраняет ложные сообщения об ошибке на приборной панели, чтобы вы могли наслаждаться освещением светодиодных ламп Philips без лишних поводов для беспокойства.