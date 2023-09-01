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Решение "3 в 1"
Оцените решение 3 в 1* для светодиодных ламп Philips, устраняющее ошибки на приборной панели и проблемы с освещением, — адаптеры Philips CANbus. Эти адаптеры обеспечат надежную и долговечную работу светодиодных ламп в реальных условиях эксплуатации.Узнать обо всех преимуществах
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Иногда при установке усовершенствованных светодиодных ламп пониженное энергопотребление таких ламп может распознаваться системой безопасности автомобиля как неисправность лампы. В результате на приборной панели даже несмотря на корректную работу светодиодных ламп будет отображаться ошибка. Чтобы устранить ее, рекомендуем использовать адаптер Philips CANbus. Этот адаптер для ламп Philips LED FL [H8/H11/H16] подключается к системе безопасности автомобиля и устраняет ложные сообщения об ошибке на приборной панели, чтобы вы могли наслаждаться освещением светодиодных ламп Philips без лишних поводов для беспокойства.
Пониженное энергопотребление светодиодных ламп иногда может создать проблемы с подключением переменного тока, что приведет к снижению производительности таких ламп. Адаптер Philips CANbus предлагает сразу 3 функции в одном устройстве, выступая в качестве дополнительного конденсатора, а также устраняя мерцание и проблемы пониженной яркости. Наслаждайтесь всеми преимуществами усовершенствованных светодиодных ламп Philips с новым поколением адаптеров Philips CANbus.
Каждый автомобиль уникален, и большинство не требует установки адаптера Philips CANbus при переходе на светодиодные лампы! Чтобы узнать, нужен ли адаптер Philips CANbus для вашей модели автомобиля, посетите веб-сайт Philips и ознакомьтесь с актуальным списком совместимых моделей**.
Благодаря компактному дизайну адаптеры Philips CANbus просты в установке даже в тесных пространствах. Она оснащены соединителями для быстрого и простого подключения к стандартным разъемам в автомобиле. В комплект адаптера Philips CANbus также входят кабельные вводы для влагозащиты проводки. Инструкцию по эксплуатации см. на странице поддержки Philips***
Наши адаптеры Philips CANbus полностью соответствуют стандартам ЭМП (электромагнитные помехи) для автомобильной отрасли. Их точная конструкция выдержит реальные условия эксплуатации, а их использование не помешает корректной работе других компонентов автомобиля.
Адаптеры Philips CANbus достаточно прочны и прослужат вам долгие годы. Они протестированы в экстремальных условиях и обеспечивают защиту IP65 от пыли и влаги; более того, на них распространяется политика гарантийного обслуживания Philips. Посетите Philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше и зарегистрироваться для получения расширенной гарантии****.
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