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  • Решение "3 в 1" Решение "3 в 1" Решение "3 в 1"

    Accessories for LED upgrade Адаптеры CANbus

    18960X2

    Решение "3 в 1"

    Оцените решение 3 в 1* для светодиодных ламп Philips, устраняющее ошибки на приборной панели и проблемы с освещением, — адаптеры Philips CANbus. Эти адаптеры обеспечат надежную и долговечную работу светодиодных ламп в реальных условиях эксплуатации.

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    Accessories for LED upgrade Адаптеры CANbus

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    Решение "3 в 1"

    Инновационная автомобильная система

    • Для ламп [≈H4]-LED
    • Защита от ошибок и проблем с освещением
    • Простая установка
    • Защита от влаги

    Защита от ложных ошибок на приборной панели

    Иногда при установке усовершенствованных светодиодных ламп пониженное энергопотребление таких ламп может распознаваться системой безопасности автомобиля как неисправность лампы. В результате на приборной панели даже несмотря на корректную работу светодиодных ламп будет отображаться ошибка. Чтобы устранить ее, рекомендуем использовать адаптер Philips CANbus. Этот адаптер для ламп Philips LED HL [H4] подключается к системе безопасности автомобиля и устраняет ложные сообщения об ошибке на приборной панели, чтобы вы могли наслаждаться освещением светодиодных ламп Philips без лишних поводов для беспокойства.

    Защита от мерцания и пониженной яркости

    Пониженное энергопотребление светодиодных ламп иногда может создать проблемы с подключением переменного тока, что приведет к снижению производительности таких ламп. Адаптер Philips CANbus предлагает сразу 3 функции в одном устройстве, выступая в качестве дополнительного конденсатора, а также устраняя мерцание и проблемы пониженной яркости. Наслаждайтесь всеми преимуществами усовершенствованных светодиодных ламп Philips с новым поколением адаптеров Philips CANbus.

    Для вашего спокойствия

    Каждый автомобиль уникален, и большинство не требует установки адаптера Philips CANbus при переходе на светодиодные лампы! Чтобы узнать, нужен ли адаптер Philips CANbus для вашей модели автомобиля, посетите веб-сайт Philips и ознакомьтесь с актуальным списком совместимых моделей**.

    Простая установка

    Благодаря компактному дизайну адаптеры Philips CANbus просты в установке даже в тесных пространствах. Она оснащены соединителями для быстрого и простого подключения к стандартным разъемам в автомобиле. В комплект адаптера Philips CANbus также входят кабельные вводы для влагозащиты проводки. Инструкцию по эксплуатации см. на странице поддержки Philips***

    Полная электромагнитная совместимость

    Наши адаптеры Philips CANbus полностью соответствуют стандартам ЭМП (электромагнитные помехи) для автомобильной отрасли. Их точная конструкция выдержит реальные условия эксплуатации, а их использование не помешает корректной работе других компонентов автомобиля.

    Надежность и качество Philips

    Адаптеры Philips CANbus достаточно прочны и прослужат вам долгие годы. Они протестированы в экстремальных условиях и обеспечивают защиту IP65 от пыли и влаги; более того, на них распространяется политика гарантийного обслуживания Philips. Посетите Philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше и зарегистрироваться для получения расширенной гарантии****.

    • Особенности изделия

      Характеристики изделия
      Решение 3 в 1
      Ожидаемые преимущества
      Устранение ошибок и проблем с освещением

    • Описание продукта

      Применение
      Ближний свет, дальний свет
      Обозначение
      LED CANBUS H4 18960 12 В X2
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Использовать при температуре
      -40/+85  °C
      Линейка продукции
      Адаптер CANbus LED-HL
      Технические характеристики
      Решение 3 в 1
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      H4
      Совместимость
      Модели автомобилей из списка совместимости Philips**
      Маркировка
      Одобрено KBA
      Тип светодиодов
      H4-LED, [≈ H4]
      Степень защиты корпуса (IP)
      IP65

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      12  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      18960X2
      Код для заказа
      72831594

    • Логистические данные

      Кол-во в упаковке
      2
      Минимальный оптовый заказ
      4

    • Информация об упаковке

      EAN1
      6974260728315
      EAN3
      6974260728322
      Тип упаковки
      x 2

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      18.5  см
      Ширина
      11.5  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто одного изделия
      190  г
      Количество упаковок
      2 шт.
      MOQ (для профессионалов)
      8 шт. (4 набора)
      Вес брутто одного изделия [г]
      500

    • Информация об упаковке

      Длина
      38.8  см
      Ширина
      12.2  см
      Высота
      13.8  см
      Вес брутто одного изделия
      1.985  кг

    • Срок службы

      Срок службы
      3000 ч

    Badge-D2C

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    • * Устранение ложных ошибок на приборной панели, мерцания и проблем с понижением яркости света
    • ** Мы регулярно тестируем наши лампы и аксессуары с новыми автомобилями и обновляем наш список совместимости. Если ваша модель автомобиля не представлена в списке, совместимость с ней еще не была протестирована. Свяжитесь с нашей службой поддержки.
    • *** Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации
    • **** 3 года гарантии (2 года стандартной гарантии + 1 год расширенной). Посетите philips.com/auto-warranty для регистрации и получения расширенной гарантии
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