Ключевые слова для поиска

1

EcoPro10

Портативный профессиональный инспекционный фонарь

LUMRC120X1
  • Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач
    -{discount-value}

    EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

    LUMRC120X1

    Качественное освещение для любых задач

    Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах

    EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

    Качественное освещение для любых задач

    Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах

    Качественное освещение для любых задач

    Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах

    EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

    Качественное освещение для любых задач

    Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Качественное освещение для любых задач

      Компактная беспроводная профессиональная лампа

      • Светодиоды высокого качества
      • 90 лм / точечный луч 10 лм
      • До 10 часов работы от аккумулятора
      • Ударопрочность IK07

      Высококачественные светодиоды с яркостью до 90 лм

      Оснащенный 5 высококачественными и долговечными светодиодами фонарь Philips EcoPro10 обеспечивает высокую яркость светового луча 90 лм, что идеально подходит для быстрого осмотра и ремонта.

      Точечный свет для детального осмотра

      Точечный свет позволяет замечать скрытые детали. Благодаря сверхтонкой конструкции фонарь легко проникает в труднодоступные места, а светодиодный источник света обеспечивает высокую яркость освещения.

      Комфортная работа без нагрузки на глаза

      Philips EcoPro10 оснащен мощными светодиодами, создающими интенсивный белый свет. Этот фонарь разработан для улучшения обзора и излучает белый свет 6000 К, который обеспечивает комфортную работу без лишней нагрузки на глаза.

      Легкая конструкция для повседневного использования

      Philips EcoPro10 имеет стильную и максимально портативную конструкцию. Прикрепите этот компактный инспекционный фонарь к карману, чтобы у вас под рукой всегда был яркий источник света.

      Защита от ударов и вибраций

      Инспекционный фонарь Philips EcoPro10 оснащен долговечным модулем и имеет класс ударопрочности IK07

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Портативный профессиональный инспекционный фонарь
        Ожидаемые преимущества
        Качественное освещение для любых задач

      • Описание продукта

        Свободные руки
        • Крюк, магниты
        • Стандартное крепление
        Оголовье
        нет
        Крючок
        нет
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP20
        Магнит
        нет
        Использовать при температуре
        от 0 °C до 40 °C
        Точечный луч
        Да
        Линейка продукции
        EcoPro
        Технология
        Светодиодная
        УФ-детектор утечки
        нет
        Устойчивость к воздействию:
        ударопрочность

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        40  градусов
        Цветовая температура
        До 6000 К
        Световой поток (точечный луч)
        10 люмен
        Срок службы светодиода
        10 000 часов
        Световой поток (форсированный режим)
        90 люмен

      • Электрические характеристики

        Источник питания
        Батарея типа AAA
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 6,5 часов
        Тип элемента питания
        3 элемента питания Philips типа AAA
        Время работы от аккумулятора (точечный луч)
        до 10 часов

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        RC120X1
        Код для заказа
        01767330

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018017673
        EAN3
        8719018017680

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        3,1  см
        Высота
        17  см
        Вес (с элементами питания)
        96  г
        Размер
        Компактный
        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Ширина
        1,8 см

      • Информация об упаковке

        Длина
        3,5  см
        Ширина
        2,5  см
        Высота
        18  см
        Вес брутто одного изделия
        105  г

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.