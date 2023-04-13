Созданы с учетом ваших потребностей
Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight имеет яркий, не раздражающий глаза, естественный белый свет для максимального комфорта и удобной работы. Основной источник света Philips Xperion 6000 Penlight предлагает два режима освещения: обычный (200 лм, Boost) и 100 лм (Eco), а также режим точного луча 120 лм для осмотра нужной детали объекта. Такая универсальность позволит без труда справляться с разными задачами диагностики.
Фонари Philips Xperion 6000 Penlight всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора Penlight хватает на весь рабочий день: до 5,5 ч в режиме Eco, до 3 ч в режиме Boost и до 3,5 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 Penlight оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 1,6 ч.
Отслеживайте текущий заряд аккумулятора. На Philips Xperion 6000 Penlight доступен индикатор заряда аккумулятора, который позволяет оценить время работы лампы до полной разрядки. Отсутствие энергии больше не застанет вас врасплох!
Эргономичный корпус фонаря Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает удобный хват для комфортного использования. Если вам нужно освободить руки, разместите фонарь в удобном месте с помощью двух мощных магнитов — один находится на поворотной клипсе, а второй в нижней части корпуса. Кнопка питания находится на задней стороне Penlight, чтобы вам не пришлось светить себе в глаза после его включения.
Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Penlight специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, а также изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.
Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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