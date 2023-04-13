Длительное время работы в разных режимах освещения

Фонари Philips Xperion 6000 Penlight всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора Penlight хватает на весь рабочий день: до 5,5 ч в режиме Eco, до 3 ч в режиме Boost и до 3,5 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 Penlight оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 1,6 ч.