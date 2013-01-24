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Nose trimmer series 1000

Удобный триммер для носа и ушей

NT1150/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Не выдергивает волоски Не выдергивает волоски Не выдергивает волоски
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    Nose trimmer series 1000 Удобный триммер для носа и ушей

    NT1150/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Не выдергивает волоски

    ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 1000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений. Узнать обо всех преимуществах

    Nose trimmer series 1000 Удобный триммер для носа и ушей

    Не выдергивает волоски

    ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 1000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений. Узнать обо всех преимуществах

    Не выдергивает волоски

    ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 1000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений. Узнать обо всех преимуществах

    Nose trimmer series 1000 Удобный триммер для носа и ушей

    Не выдергивает волоски

    ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 1000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений. Узнать обо всех преимуществах

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      Не выдергивает волоски

      Быстрое и безопасное подравнивание волос в носу и ушах

      • Не выдергивает волоски
      • Система защиты, идеальный угол наклона
      • Можно промывать под водой, батарея AA
      Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

      Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

      Благодаря технологии ProtecTube режущий элемент защищен специальной ультратонкой сеткой с закругленными кончиками, которые предотвращают раздражение кожи. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.

      Удобное удаление волос в носу и ушах

      Удобное удаление волос в носу и ушах

      Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу — вы можете быть уверены в эффективности удаления нежелательных волос.

      Высокоточные острые прорези для сбривания

      Высокоточные острые прорези для сбривания

      Высокоточные прорези в неподвижном и вращающемся ножах обеспечивают эффективное и быстрое подравнивание волос.

      Можно промывать под водой

      Можно промывать под водой

      Триммер можно мыть под водой и использовать в душе.

      Батарея типа AA входит в комплект

      Батарея типа AA входит в комплект

      Благодаря возможности работы от батареи типа AA, триммер всегда готов к использованию.

      Лезвия не требуют смазки

      Лезвия не требуют смазки

      Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы по уходу за собой для мужчин отличаются надежной конструкцией. На триммер распространяется 2-летняя гарантия.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина режущего элемента триммера для носа
        21 мм (13/16")
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        1

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Очистка
        Можно промывать под водой

      • Дизайн

        цвет
        Черный
        Отделка
        Пластик

      • Питание

        Источник питания
        Батарея AA

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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