QG3150/30
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.Узнать обо всех преимуществах
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Комплект насадок для создания, поддержания и моделирования вашего индивидуального стиля прически и волос на лице.
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.
Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.
Моющиеся насадки — быстрая и удобная очистка.
Создайте свой стиль
Система питания
Аксессуары
Аксессуары
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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