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Полный контроль за процессом и максимальная точность
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов. Узнать обо всех преимуществах
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов. Узнать обо всех преимуществах
Комплект насадок для создания, поддержания и моделирования вашего индивидуального стиля прически и волос на лице.
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.
Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.
Моющиеся насадки — быстрая и удобная очистка.
Бреющая система
Удобство использования
Система питания
Аксессуары
Обслуживание
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Аксессуары