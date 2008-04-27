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  • Полный контроль за процессом и максимальная точность Полный контроль за процессом и максимальная точность Полный контроль за процессом и максимальная точность

    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    QG3150/30

    Полный контроль за процессом и максимальная точность

    Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.

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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

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    Полный контроль за процессом и максимальная точность

    • Plus
    • 7-в-1
    7 насадок для неограниченных возможностей стайлинга

    7 насадок для неограниченных возможностей стайлинга

    Комплект насадок для создания, поддержания и моделирования вашего индивидуального стиля прически и волос на лице.

    Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

    Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

    Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.

    Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

    Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

    Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.

    Моющиеся насадки

    Моющиеся насадки

    Моющиеся насадки — быстрая и удобная очистка.

    • Создайте свой стиль

      Стили
      • Короткая борода
      • Борода в форме полоски
      • Эспаньолка
      • Усы
      • Бакенбарды
      • Стрижка волос головы

    • Система питания

      Время работы
      35 минут
      Время зарядки
      10 часов
      Использование
      От аккумулятора

    • Аксессуары

      Компактный триммер
      21  миллиметра
      Гребень для бороды и усов с 9 установками длины
      Да
      9-позиционная съемная насадка для стрижки волос
      Да
      Полноразмерный триммер
      32  миллиметра
      Бритва с микросеткой
      21  миллиметра
      Триммер для носа и ушей
      Да

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Количество установок длины
      9
      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
      Да

    • Удобство использования

      Хранение
      Подставка
      Точные настройки длины
      Да
      Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
      Да

    Badge-D2C

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    Аксессуары

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