QG3190/00
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.
Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.
Philips представляет новый набор по уходу за собой, позволяющий создать любой стиль на любом участке тела с идеальной точностью и придающий уверенности в превосходном результате
Создайте свой стиль
Система питания
Аксессуары
Аксессуары
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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