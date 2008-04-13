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  • Полный контроль за процессом и максимальная точность Полный контроль за процессом и максимальная точность Полный контроль за процессом и максимальная точность

    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    QG3190/00

    Полный контроль за процессом и максимальная точность

    Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат.

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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

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    Полный контроль за процессом и максимальная точность

    • Pro
    • 9-в-1
    • Водонепроницаемые
    100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

    100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

    100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки

    Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

    Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

    Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.

    Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

    Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

    Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.

    9+ насадок для создания любого стиля на любом участке тела

    9+ насадок для создания любого стиля на любом участке тела

    Philips представляет новый набор по уходу за собой, позволяющий создать любой стиль на любом участке тела с идеальной точностью и придающий уверенности в превосходном результате

    • Создайте свой стиль

      Стили
      • Короткая борода
      • Борода в форме полоски
      • Эспаньолка
      • Усы
      • Бакенбарды
      • Стрижка волос головы
      • Проработка деталей
      • Подравнивание бровей

    • Система питания

      Время работы
      35 минут
      Время зарядки
      10 часов
      Использование
      От аккумулятора

    • Аксессуары

      4х-позиционная насадка для бровей
      Да
      Компактный триммер
      21  миллиметра
      Гребень для бороды и усов с 9 установками длины
      Да
      9-позиционная съемная насадка для стрижки волос
      Да
      Полноразмерный триммер
      32  миллиметра
      Бритва с микросеткой
      21  миллиметра
      Микротриммер
      8  миллиметра
      Триммер для носа и ушей
      Да

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Количество установок длины
      9
      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
      Да

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      100%-ая водонепроницаемость — простота использования и очистки
      Хранение
      Подставка
      Точные настройки длины
      Да
      Можно промывать под струей воды
      Да
      Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
      Да

    Badge-D2C

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