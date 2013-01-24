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Полный контроль за процессом и максимальная точность
Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.
Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.
Philips представляет новый набор по уходу за собой, позволяющий создать любой стиль на любом участке тела с идеальной точностью и придающий уверенности в превосходном результате
Режущая система
Удобство использования
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Аксессуары
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