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Multigroom series 3000

Универсальный стайлер

QG3190/00
Общая оценка / 5
  • Полный контроль за процессом и максимальная точность Полный контроль за процессом и максимальная точность Полный контроль за процессом и максимальная точность
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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    QG3190/00
    Общая оценка / 5

    Полный контроль за процессом и максимальная точность

    Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    Полный контроль за процессом и максимальная точность

    Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Полный контроль за процессом и максимальная точность

    Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    Полный контроль за процессом и максимальная точность

    Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Полный контроль за процессом и максимальная точность

      • Pro
      • 9-в-1
      • Водонепроницаемые
      100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

      100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

      100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки

      Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

      Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

      Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.

      Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

      Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

      Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.

      9+ насадок для создания любого стиля на любом участке тела

      9+ насадок для создания любого стиля на любом участке тела

      Philips представляет новый набор по уходу за собой, позволяющий создать любой стиль на любом участке тела с идеальной точностью и придающий уверенности в превосходном результате

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Количество установок длины
        9
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали

      • Удобство использования

        Безопасные настройки длины
        Да
        Хранение
        Подставка
        Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
        Да
        Использование на сухой и влажной коже
        100%-ая водонепроницаемость — простота использования и очистки
        Можно промывать под струей воды
        Да

      • Система питания

        Время зарядки
        10 часов
        Время работы
        35 минут
        Использование
        От аккумулятора

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Создайте свой стиль

        Стили
        • Короткая борода
        • Борода в форме полоски
        • Эспаньолка
        • Усы
        • Бакенбарды
        • Стрижка волос головы
        • Проработка деталей
        • Подравнивание бровей

      • Аксессуары

        4х-позиционная насадка для бровей
        Да
        Гребень для бороды и усов с 9 установками длины
        Да
        9-позиционная съемная насадка для стрижки волос
        Да
        Полноразмерный триммер
        32  миллиметра
        Бритва с микросеткой
        21  миллиметра
        Микротриммер
        8  миллиметра
        Триммер для носа и ушей
        Да
        Компактный триммер
        21  миллиметра

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