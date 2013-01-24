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Стиль настоящего мужчины
Бритва Philips Multigroom — это то, что нужно настоящему мужчине. Благодаря превосходным характеристикам и безопасному триммеру, который позволяет создать любой образ с идеальной точностью, вы всегда будете уверены в превосходном результате. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стиль настоящего мужчины
Бритва Philips Multigroom — это то, что нужно настоящему мужчине. Благодаря превосходным характеристикам и безопасному триммеру, который позволяет создать любой образ с идеальной точностью, вы всегда будете уверены в превосходном результате. Узнать обо всех преимуществах
Стиль настоящего мужчины
Бритва Philips Multigroom — это то, что нужно настоящему мужчине. Благодаря превосходным характеристикам и безопасному триммеру, который позволяет создать любой образ с идеальной точностью, вы всегда будете уверены в превосходном результате. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стиль настоящего мужчины
Бритва Philips Multigroom — это то, что нужно настоящему мужчине. Благодаря превосходным характеристикам и безопасному триммеру, который позволяет создать любой образ с идеальной точностью, вы всегда будете уверены в превосходном результате. Узнать обо всех преимуществах
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
С помощью компактной складной подставки для зарядки вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку. Чехол удобен для хранения бритвы, когда она не используется, а также защищает прибор во время путешествий.
Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Просто снимите насадки и тщательно промойте их под струей воды.
Гребень для бороды и усов можно прикрепить к полноразмерному триммеру. Благодаря 9 установкам вы сможете точно подравнять бороду до нужной длины.
Полноразмерный триммер позволяет точно подровнять волосы и придать бороде нужную форму. Для создания эффекта трехдневной щетины используйте триммер без гребня.
Гребень для стрижки волос можно прикрепить к машинке для стрижки. Благодаря 9 установкам длины вы сможете поддерживать аккуратную и стильную прическу.
После подравнивания контуров бороды воспользуйтесь мини-бритвой для создания более четкой формы.
Используйте триммер для носа, ушей и бровей для удаления нежелательных волосков.
Компактный триммер позволяет создавать четкие линии и прорабатывать детали.
Аккумулятор обеспечивает 35 минут работы после зарядки в течение 10 часов. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы прибора, поэтому он готов к использованию в любое время.
Удобство использования
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