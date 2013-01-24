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Создание любого стиля. Без компромиссов.
Создайте любой образ с помощью универсального стайлера. Никаких компромиссов благодаря литий-ионному аккумулятору, превосходным характеристикам и безопасному триммеру, позволяющему создать любой стиль с идеальной точностью — вы всегда будете уверены в превосходном результате.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создание любого стиля. Без компромиссов.
Создайте любой образ с помощью универсального стайлера. Никаких компромиссов благодаря литий-ионному аккумулятору, превосходным характеристикам и безопасному триммеру, позволяющему создать любой стиль с идеальной точностью — вы всегда будете уверены в превосходном результате.
Создание любого стиля. Без компромиссов.
Создайте любой образ с помощью универсального стайлера. Никаких компромиссов благодаря литий-ионному аккумулятору, превосходным характеристикам и безопасному триммеру, позволяющему создать любой стиль с идеальной точностью — вы всегда будете уверены в превосходном результате.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создание любого стиля. Без компромиссов.
Создайте любой образ с помощью универсального стайлера. Никаких компромиссов благодаря литий-ионному аккумулятору, превосходным характеристикам и безопасному триммеру, позволяющему создать любой стиль с идеальной точностью — вы всегда будете уверены в превосходном результате.
Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы прибора, поэтому он готов к использованию в любое время.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Просто снимите насадки и тщательно промойте их под струей воды.
С помощью компактной складной подставки для зарядки вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку. Чехол удобен для хранения бритвы, когда она не используется, а также защищает прибор во время путешествий.
Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Гребень для бороды и усов можно прикрепить к полноразмерному триммеру. Благодаря 9 установкам вы сможете точно подравнять бороду до нужной длины.
Можно использовать автономно или подключить к розетке.
С помощью широкой машинки для стрижки вы сможете быстро создать любую стрижку.
Полноразмерный триммер позволяет точно подровнять волосы и придать бороде нужную форму. Для создания эффекта трехдневной щетины используйте триммер без гребня.
Гребень для стрижки волос можно прикрепить к машинке для стрижки. Благодаря 9 установкам длины вы сможете поддерживать аккуратную и стильную прическу.
После подравнивания контуров бороды воспользуйтесь мини-бритвой для создания более четкой формы.
Используйте триммер для носа, ушей и бровей для удаления нежелательных волосков.
Компактный триммер позволяет создавать четкие линии и прорабатывать детали.
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