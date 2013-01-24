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Multigroom series 3000

Универсальный стайлер

QG3270/32
Общая оценка / 5
1 награда
  • Создание любого стиля. Без компромиссов. Создание любого стиля. Без компромиссов. Создание любого стиля. Без компромиссов.
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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    QG3270/32
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создание любого стиля. Без компромиссов.

    Создайте любой образ с помощью универсального стайлера. Никаких компромиссов благодаря литий-ионному аккумулятору, превосходным характеристикам и безопасному триммеру, позволяющему создать любой стиль с идеальной точностью — вы всегда будете уверены в превосходном результате.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    Создание любого стиля. Без компромиссов.

    Создайте любой образ с помощью универсального стайлера. Никаких компромиссов благодаря литий-ионному аккумулятору, превосходным характеристикам и безопасному триммеру, позволяющему создать любой стиль с идеальной точностью — вы всегда будете уверены в превосходном результате.

    Создание любого стиля. Без компромиссов.

    Создайте любой образ с помощью универсального стайлера. Никаких компромиссов благодаря литий-ионному аккумулятору, превосходным характеристикам и безопасному триммеру, позволяющему создать любой стиль с идеальной точностью — вы всегда будете уверены в превосходном результате.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    Создание любого стиля. Без компромиссов.

    Создайте любой образ с помощью универсального стайлера. Никаких компромиссов благодаря литий-ионному аккумулятору, превосходным характеристикам и безопасному триммеру, позволяющему создать любой стиль с идеальной точностью — вы всегда будете уверены в превосходном результате.

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      Создание любого стиля. Без компромиссов.

      Бритва с литий-ионным аккумулятором

      50 минут автономной работы после быстрой зарядки в течение 1 часа.

      50 минут автономной работы после быстрой зарядки в течение 1 часа.

      Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы прибора, поэтому он готов к использованию в любое время.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Простая очистка под струей воды

      Простая очистка под струей воды

      Просто снимите насадки и тщательно промойте их под струей воды.

      Зарядное устройство и чехол для зарядки в дороге

      Зарядное устройство и чехол для зарядки в дороге

      С помощью компактной складной подставки для зарядки вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку. Чехол удобен для хранения бритвы, когда она не используется, а также защищает прибор во время путешествий.

      Безопасные и высококачественные лезвия триммера

      Безопасные и высококачественные лезвия триммера

      Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

      Гребень для бороды и усов с 9 установками длины

      Гребень для бороды и усов можно прикрепить к полноразмерному триммеру. Благодаря 9 установкам вы сможете точно подравнять бороду до нужной длины.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Можно использовать автономно или подключить к розетке.

      Широкая машинка для эффективной стрижки волос.

      С помощью широкой машинки для стрижки вы сможете быстро создать любую стрижку.

      Полноразмерный триммер для линии шеи, бакенбард и подбородка.

      Полноразмерный триммер позволяет точно подровнять волосы и придать бороде нужную форму. Для создания эффекта трехдневной щетины используйте триммер без гребня.

      Гребень для стрижки волос с 9 установками длины

      Гребень для стрижки волос можно прикрепить к машинке для стрижки. Благодаря 9 установкам длины вы сможете поддерживать аккуратную и стильную прическу.

      Мини-бритва для выравнивания контуров бороды

      После подравнивания контуров бороды воспользуйтесь мини-бритвой для создания более четкой формы.

      Узкий триммер для носа, ушей и бровей

      Используйте триммер для носа, ушей и бровей для удаления нежелательных волосков.

      Компактный триммер для оформления деталей и создания безупречного стиля

      Компактный триммер позволяет создавать четкие линии и прорабатывать детали.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Зарядное устройство
        Да
        Чехол для хранения
        Да

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        9 настроек длины
        Принадлежности
        • 9-позиционная съемная насадка для стрижки волос
        • Гребень для бороды и усов

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Моющиеся насадки

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время зарядки
        1 час
        Время работы
        50 минут
        Использование
        Работа от сети и аккумулятора
        Поддержка различных напряжений питания
        100–240 В

      • Аксессуары

        Полноразмерный триммер
        Да  миллиметра
        Машинка для стрижки волос
        41 мм
        Мини-бритва
        Да
        Триммер для волос в носу, ушах и на бровях
        Да
        Компактный триммер
        21  миллиметра

      • Обслуживание

        Гарантия
        Гарантия 2 года
        Смазка
        Лезвия не требуют смазки

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