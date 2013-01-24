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Multigroom series 5000

Триммер для волос и бороды "8 в 1"

QG3371/16
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    Multigroom series 5000 Триммер для волос и бороды "8 в 1"

    QG3371/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Универсальный триммер для бороды и волос

    Моделируйте бороду, усы и бакенбарды или изменяйте стрижку с помощью универсального водонепроницаемого триммера. 8 различных насадок обеспечивают свободу выбора — создавайте уникальные образы и прически. Турборежим поможет легко справиться даже с густыми волосами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Multigroom series 5000 Триммер для волос и бороды "8 в 1"

    Универсальный триммер для бороды и волос

    Моделируйте бороду, усы и бакенбарды или изменяйте стрижку с помощью универсального водонепроницаемого триммера. 8 различных насадок обеспечивают свободу выбора — создавайте уникальные образы и прически. Турборежим поможет легко справиться даже с густыми волосами. Узнать обо всех преимуществах

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      Универсальный триммер для бороды и волос

      Водонепроницаемый триммер "8 в 1" для максимальной универсальности

      • 5 насадок и 3 гребня
      • сеть/аккумулятор, водонепроницаемость
      • высокоэффективное лезвие
      • 1 ч зарядки — 50 мин автономной работы
      Подравнивание волос на лице, шее и висках для создания идеального образа

      Подравнивание волос на лице, шее и висках для создания идеального образа

      Используйте полноразмерный металлический триммер без гребня для завершения образа и создания четких, ровных линий по контуру бороды.

      18 регулируемых установок длины (1–18 мм) для подравнивания щетины или бороды

      18 регулируемых установок длины (1–18 мм) для подравнивания щетины или бороды

      Вы без труда подровняете бороду до нужной длины, с невероятной точностью зафиксировав такую настройку, которая поможет подчеркнуть ваш образ. Гребень для бороды и щетины имеет 18 установок длины (1–18 мм) с шагом 1 мм.

      Точное моделирование бороды или эспаньолки

      Точное моделирование бороды или эспаньолки

      Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.

      Точное бритье небольших участков на щеках и подбородке

      Точное бритье небольших участков на щеках и подбородке

      Точное удаление нежелательных волосков на небольших участках на щеках и подбородке для оптимального результата.

      Уход за бровями и висками, подравнивание волос до равномерной длины

      Уход за бровями и висками, подравнивание волос до равномерной длины

      Точное подравнивание и расчесывание бровей и бакенбардов для завершения образа.

      Разнообразные прически благодаря машинке для стрижки 41 мм

      Разнообразные прически благодаря машинке для стрижки 41 мм

      Высокомощная машинка для стрижки 41 мм позволяет быстро выполнить стрижку.

      18 регулируемых установок длины (3–20 мм) для аккуратной стрижки

      18 регулируемых установок длины (3–20 мм) для аккуратной стрижки

      Поддерживайте стильную стрижку в идеальном состоянии или создавайте совершенно новые образы, подравнивая волосы до разной длины. Гребень для волос имеет 18 установок длины (3–20 мм) с шагом 1 мм.

      Бережное удаление нежелательных волосков в носу и ушах

      Бережное удаление нежелательных волосков в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

      Безопасные и высококачественные лезвия для бережного подравнивания

      Безопасные и высококачественные лезвия для бережного подравнивания

      Бережное подравнивание и высокая производительность. Самозатачивающиеся лезвия из хромированной шлифованной стали гарантируют долгий срок службы. Закругленные кончики и гребни обеспечивают великолепную защиту и предотвращают повреждение кожи.

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка в течение 5 минут для одного сеанса подравнивания.

      Высокая скорость для эффективной стрижки жестких волос

      Высокая скорость для эффективной стрижки жестких волос

      Оптимальный результат стрижки даже для самых жестких волос. Турборежим позволяет подстричь длинные и густые волосы, увеличив скорость движения лезвий.

      Триммер можно мыть под проточной водой

      Триммер можно мыть под проточной водой

      Чтобы продлить срок службы изделия, после каждого использования промывайте лезвия и гребни.

      Простота хранения и транспортировки триммера и насадок

      Простота хранения и транспортировки триммера и насадок

      Храните универсальный триммер в удобном чехле, который защищает триммер и насадки при транспортировке.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Количество насадок/гребней
        5 насадок и 3 гребня
        Насадки для стайлинга
        • Полноразмерный металлический триммер
        • Триммер для создания контура
        • Высокоточная бритва
        • Поворотный триммер для носа
        • Широкая машинка для стрижки волос
        • Гребень для бороды и щетины с 18 установками
        • Гребень для бровей и контуров
        • Гребень для стрижки волос с 18 установками
        Количество установок длины
        18 установок длины
        Триммер для тела/лица / стрижка волос
        • Усы
        • Длинная борода
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Четкие контуры
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка
        Стрижка волос / стайлинг волос на лице
        • Усы
        • Длинная борода
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка

      • Подравнивание

        Высокоэффективное лезвие
        Для бережного подравнивания
        Кнопка турборежима
        Для лучшего результата

      • Аксессуары

        Чехол
        Чехол для хранения
        Масло в комплекте
        Да

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Можно промывать под водой
        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора

      • Дизайн

        цвет
        Черный с хромированной панелью
        Ручка
        Удобная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы
        50 минут
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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