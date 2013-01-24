Ключевые слова для поиска
Универсальный триммер для бороды и волос
Моделируйте бороду, усы и бакенбарды или изменяйте стрижку с помощью универсального водонепроницаемого триммера. 8 различных насадок обеспечивают свободу выбора — создавайте уникальные образы и прически. Турборежим поможет легко справиться даже с густыми волосами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальный триммер для бороды и волос
Моделируйте бороду, усы и бакенбарды или изменяйте стрижку с помощью универсального водонепроницаемого триммера. 8 различных насадок обеспечивают свободу выбора — создавайте уникальные образы и прически. Турборежим поможет легко справиться даже с густыми волосами. Узнать обо всех преимуществах
Используйте полноразмерный металлический триммер без гребня для завершения образа и создания четких, ровных линий по контуру бороды.
Вы без труда подровняете бороду до нужной длины, с невероятной точностью зафиксировав такую настройку, которая поможет подчеркнуть ваш образ. Гребень для бороды и щетины имеет 18 установок длины (1–18 мм) с шагом 1 мм.
Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.
Точное удаление нежелательных волосков на небольших участках на щеках и подбородке для оптимального результата.
Точное подравнивание и расчесывание бровей и бакенбардов для завершения образа.
Высокомощная машинка для стрижки 41 мм позволяет быстро выполнить стрижку.
Поддерживайте стильную стрижку в идеальном состоянии или создавайте совершенно новые образы, подравнивая волосы до разной длины. Гребень для волос имеет 18 установок длины (3–20 мм) с шагом 1 мм.
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.
Бережное подравнивание и высокая производительность. Самозатачивающиеся лезвия из хромированной шлифованной стали гарантируют долгий срок службы. Закругленные кончики и гребни обеспечивают великолепную защиту и предотвращают повреждение кожи.
Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка в течение 5 минут для одного сеанса подравнивания.
Оптимальный результат стрижки даже для самых жестких волос. Турборежим позволяет подстричь длинные и густые волосы, увеличив скорость движения лезвий.
Чтобы продлить срок службы изделия, после каждого использования промывайте лезвия и гребни.
Храните универсальный триммер в удобном чехле, который защищает триммер и насадки при транспортировке.
Создайте свой стиль
Подравнивание
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание
CP9329/01
CP9327/01
CP0859/01
CP9326/01
CP0796/01