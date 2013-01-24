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Идеальная форма бороды без труда
Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды. Точное подравнивание от 1 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах
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Идеальная форма бороды без труда
Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды. Точное подравнивание от 1 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах
Для получения эффекта трехдневной щетины выберите минимальную установку длины триммера — 1 мм.
Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины: от трехдневной щетины 1 мм до бороды 10 мм (шаг 1 мм).
Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.
Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Работа только от аккумулятора. До 45 минут автономной работы после 10 часов зарядки.
Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.
Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.
На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.
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