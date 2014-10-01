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  • Идеальная форма бороды без труда Идеальная форма бороды без труда Идеальная форма бороды без труда

    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды

    QT4000/15

    Идеальная форма бороды без труда

    Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды. Точное подравнивание от 1 мм до 10 мм.

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    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды

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    Идеальная форма бороды без труда

    Самый удобный инструмент для стайлинга бороды

    • Установки длины 1 мм
    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 10 ч зарядки/45 мин. автономной работы
    Точность 1 мм

    Точность 1 мм

    Для получения эффекта трехдневной щетины выберите минимальную установку длины триммера — 1 мм.

    Установки длины легко выбрать и зафиксировать, 1—10 мм

    Установки длины легко выбрать и зафиксировать, 1—10 мм

    Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины: от трехдневной щетины 1 мм до бороды 10 мм (шаг 1 мм).

    Идеальное и бережное подравнивание

    Идеальное и бережное подравнивание

    Самозатачивающиеся лезвия из стали на триммере для бороды Philips 3000 всегда остаются острыми и эффективными, обеспечивая идеальное и бережное подравнивание.

    Закругленные края гладко скользят по коже

    Закругленные края гладко скользят по коже

    Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

    До 45 минут автономной работы после 10 часов зарядки

    До 45 минут автономной работы после 10 часов зарядки

    Работа только от аккумулятора. До 45 минут автономной работы после 10 часов зарядки.

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Быстрый триммер, который удобно держать в руке и использовать, в том числе для подравнивания волос в труднодоступных участках.

    Простое обслуживание

    Простое обслуживание

    Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Создайте свой стиль

      Стили
      Короткая борода

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Время работы
      До 45 минут
      Поддержка различных напряжений питания
      100–240 В
      Время зарядки
      10 часов

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да

    • Дизайн

      Ручка
      Удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Ширина ножа
      32  миллиметра
      Количество установок длины
      10
      Диапазон настроек длины
      от 1 до 10  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      по 1  миллиметра
      Тип гребня
      Щетина
      Зубцы, исключающие возникновение царапин
      Для дополнительного комфорта

    • Удобство использования

      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      Точные настройки длины
      Да
      Батарея
      AAA NiMH — 1 шт.
      Легко чистится
      Моющиеся насадки
      Индикация зарядки
      На штекере

    Badge-D2C

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