QT4000/15
Идеальная форма бороды без труда
Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды. Точное подравнивание от 1 мм до 10 мм.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для получения эффекта трехдневной щетины выберите минимальную установку длины триммера — 1 мм.
Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины: от трехдневной щетины 1 мм до бороды 10 мм (шаг 1 мм).
Самозатачивающиеся лезвия из стали на триммере для бороды Philips 3000 всегда остаются острыми и эффективными, обеспечивая идеальное и бережное подравнивание.
Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Работа только от аккумулятора. До 45 минут автономной работы после 10 часов зарядки.
Быстрый триммер, который удобно держать в руке и использовать, в том числе для подравнивания волос в труднодоступных участках.
Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Создайте свой стиль
Система питания
Аксессуары
Дизайн
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.