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Beardtrimmer series 3000

триммер для бороды

QT4000/15
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Общая оценка / 5
  • Идеальная форма бороды без труда Идеальная форма бороды без труда Идеальная форма бороды без труда
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    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды

    QT4000/15
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеальная форма бороды без труда

    Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды. Точное подравнивание от 1 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды

    Идеальная форма бороды без труда

    Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды. Точное подравнивание от 1 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальная форма бороды без труда

      Самый удобный инструмент для стайлинга бороды

      • Установки длины 1 мм
      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 10 ч зарядки/45 мин. автономной работы
      Точность 1 мм

      Точность 1 мм

      Для получения эффекта трехдневной щетины выберите минимальную установку длины триммера — 1 мм.

      Установки длины легко выбрать и зафиксировать, 1—10 мм

      Установки длины легко выбрать и зафиксировать, 1—10 мм

      Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины: от трехдневной щетины 1 мм до бороды 10 мм (шаг 1 мм).

      Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми

      Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми

      Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.

      Закругленные края гладко скользят по коже

      Закругленные края гладко скользят по коже

      Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

      До 45 минут автономной работы после 10 часов зарядки

      До 45 минут автономной работы после 10 часов зарядки

      Работа только от аккумулятора. До 45 минут автономной работы после 10 часов зарядки.

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.

      Съемная головка для легкой очистки

      Съемная головка для легкой очистки

      Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Создайте свой стиль

        Стили
        Короткая борода

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Количество установок длины
        10
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 1  миллиметра
        Тип гребня
        Щетина
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта
        Диапазон настроек длины
        от 1 до 10  миллиметра
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали

      • Удобство использования

        Безопасные настройки длины
        Да
        Кольцо настройки
        Удобная настройка длины
        Индикация зарядки
        На штекере
        Элемент питания
        AAA NiMH — 1 шт.
        Простая очистка
        Моющиеся насадки

      • Система питания

        Время зарядки
        10 часов
        Время работы
        До 45 минут
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Поддержка различных напряжений питания
        100–240 В

      • Дизайн

        Ручка
        Удобная ручка

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