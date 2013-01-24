Ключевые слова для поиска
Эффект трехдневной щетины без труда
Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффект трехдневной щетины без труда
Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах
Эффект трехдневной щетины без труда
Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффект трехдневной щетины без труда
Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах
Просто поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины: от установки для трехдневной щетины 0,5 мм до длинной бороды 10 мм (шаг 0,5 мм).
Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми
Для создания эффекта щетины выберите минимальную установку длины триммера (0,5 мм).
Можно использовать автономно или подключить к сети. Одночасовой зарядки достаточно для 90 минут автономной работы прибора.
Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.
Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.
Чехол для путешествий защищает устройство во время поездок и хранения.
На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.
Режущая система
Создайте свой стиль
Аксессуары
Система питания
Удобство использования
Дизайн
Обслуживание