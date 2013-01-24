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Beardtrimmer series 3000

триммер для бороды и щетины

QT4015/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Эффект трехдневной щетины без труда Эффект трехдневной щетины без труда Эффект трехдневной щетины без труда
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    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды и щетины

    QT4015/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Эффект трехдневной щетины без труда

    Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды и щетины

    Эффект трехдневной щетины без труда

    Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах

    Эффект трехдневной щетины без труда

    Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды и щетины

    Эффект трехдневной щетины без труда

    Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффект трехдневной щетины без труда

      Самый удобный способ добиться эффекта трехдневной щетины

      • Точные установки длины с шагом 0,5 мм
      • Современные титановые лезвия
      • 90 мин. работы после 1 ч. зарядки
      Установки длины легко выбрать и зафиксировать, от 0,5 мм до 10 мм

      Установки длины легко выбрать и зафиксировать, от 0,5 мм до 10 мм

      Просто поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины: от установки для трехдневной щетины 0,5 мм до длинной бороды 10 мм (шаг 0,5 мм).

      Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

      Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

      Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми

      Точность 0,5 мм

      Точность 0,5 мм

      Для создания эффекта щетины выберите минимальную установку длины триммера (0,5 мм).

      90 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      90 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      Можно использовать автономно или подключить к сети. Одночасовой зарядки достаточно для 90 минут автономной работы прибора.

      Закругленные края гладко скользят по коже

      Закругленные края гладко скользят по коже

      Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.

      Съемная головка для легкой очистки

      Съемная головка для легкой очистки

      Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

      Чехол для хранения и поездок

      Чехол для хранения и поездок

      Чехол для путешествий защищает устройство во время поездок и хранения.

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Количество установок длины
        20
        Регулировка (шаг изменения длины)
        0,5  миллиметра
        Тип гребня
        Щетина
        Режущий блок
        • Лезвия из нержавеющей стали
        • Лезвия с титановым покрытием
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта
        Диапазон настроек длины
        0,5—10  миллиметра

      • Создайте свой стиль

        Стили
        • Короткая борода
        • Щетина

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Чехол для путешествий
        Да

      • Система питания

        Время работы
        90 минут
        Время зарядки
        1 час
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Поддержка различных напряжений питания
        100–240 В

      • Удобство использования

        Безопасные настройки длины
        Да
        Кольцо настройки
        Удобная настройка длины
        Индикация зарядки
        На штекере
        Элемент питания
        AAA NiMH — 2 шт.
        Простая очистка
        Моющиеся насадки

      • Дизайн

        Ручка
        Удобная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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