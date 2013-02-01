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  • Эффект трехдневной щетины без труда Эффект трехдневной щетины без труда Эффект трехдневной щетины без труда
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    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды и щетины

    QT4015/15

    Эффект трехдневной щетины без труда

    Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм.

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    Beardtrimmer series 3000 триммер для бороды и щетины

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    Эффект трехдневной щетины без труда

    Самый удобный способ добиться эффекта трехдневной щетины

    • Точные установки длины с шагом 0,5 мм
    • Современные титановые лезвия
    • 90 мин. работы после 1 ч. зарядки
    Установки длины легко выбрать и зафиксировать, от 0,5 мм до 10 мм

    Установки длины легко выбрать и зафиксировать, от 0,5 мм до 10 мм

    Просто поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины: от установки для трехдневной щетины 0,5 мм до длинной бороды 10 мм (шаг 0,5 мм).

    Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

    Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

    Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми

    Точность 0,5 мм

    Точность 0,5 мм

    Для создания эффекта щетины выберите минимальную установку длины триммера (0,5 мм).

    90 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    90 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    Можно использовать автономно или подключить к сети. Одночасовой зарядки достаточно для 90 минут автономной работы прибора.

    Закругленные края гладко скользят по коже

    Закругленные края гладко скользят по коже

    Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

    Эргономичный дизайн для удобства использования

    Эргономичный дизайн для удобства использования

    Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.

    Съемная головка для легкой очистки

    Съемная головка для легкой очистки

    Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

    Чехол для хранения и поездок

    Чехол для хранения и поездок

    Чехол для путешествий защищает устройство во время поездок и хранения.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Создайте свой стиль

      Стили
      • Короткая борода
      • Щетина

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Время работы
      90 минут
      Время зарядки
      1 час
      Поддержка различных напряжений питания
      100–240 В
      Индикатор заряда аккумулятора
      Да

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Чехол для путешествий
      Да

    • Дизайн

      Ручка
      Удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      32  миллиметра
      Режущий блок
      • Лезвия из нержавеющей стали
      • Лезвия с титановым покрытием
      Количество установок длины
      20
      Диапазон настроек длины
      0,5—10  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      0,5 мм  миллиметра
      Тип гребня
      Щетина
      Зубцы, исключающие возникновение царапин
      Для дополнительного комфорта

    • Удобство использования

      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      Точные настройки длины
      Да
      Батарея
      AAA NiMH — 2 шт.
      Легко чистится
      Моющиеся насадки
      Индикация зарядки
      На штекере

    Badge-D2C

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