QT4015/15
Эффект трехдневной щетины без труда
Создавайте стильные образы с помощью триммера для бороды и щетины. Точное подравнивание от 0,5 мм до 10 мм.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просто поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины: от установки для трехдневной щетины 0,5 мм до длинной бороды 10 мм (шаг 0,5 мм).
Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми
Для создания эффекта щетины выберите минимальную установку длины триммера (0,5 мм).
Можно использовать автономно или подключить к сети. Одночасовой зарядки достаточно для 90 минут автономной работы прибора.
Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.
Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.
Чехол для путешествий защищает устройство во время поездок и хранения.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Создайте свой стиль
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