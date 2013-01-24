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Beardtrimmer series 3000

Триммер для бороды и щетины

QT4019/15
Общая оценка / 5
  • Идеальный эффект 3-дневной щетины Идеальный эффект 3-дневной щетины Идеальный эффект 3-дневной щетины
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    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды и щетины

    QT4019/15
    Общая оценка / 5

    Идеальный эффект 3-дневной щетины

    Подравнивание волос до нужной длины. Благодаря уникальному дизайну гребня, лезвия триммера для бороды и щетины от Philips не касаются кожи, даже если установлена длина 1 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды и щетины

    Идеальный эффект 3-дневной щетины

    Подравнивание волос до нужной длины. Благодаря уникальному дизайну гребня, лезвия триммера для бороды и щетины от Philips не касаются кожи, даже если установлена длина 1 мм. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный эффект 3-дневной щетины

    Подравнивание волос до нужной длины. Благодаря уникальному дизайну гребня, лезвия триммера для бороды и щетины от Philips не касаются кожи, даже если установлена длина 1 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды и щетины

    Идеальный эффект 3-дневной щетины

    Подравнивание волос до нужной длины. Благодаря уникальному дизайну гребня, лезвия триммера для бороды и щетины от Philips не касаются кожи, даже если установлена длина 1 мм. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный эффект 3-дневной щетины

      Идеальная точность при любой длине

      • С регулировочным колесиком
      9 установок длины: от 1 мм до 18 мм

      9 установок длины: от 1 мм до 18 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

      Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

      Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

      Для максимальной мощности и свободы движения питание триммера Philips может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора.

      Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

      Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

      Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Количество установок длины
        9
        Диапазон настроек длины
        от 1 до 18  миллиметра
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 2 мм  миллиметра
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Тип гребня
        Гибкость головки
        С закругленными концами
        Никаких порезов!

      • Удобство использования

        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        Безопасные настройки длины
        Да
        Индикатор зарядки
        1 светодиод
        Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
        Да

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время зарядки
        10  часов
        Время работы
        35 минут
        Использование
        Проводной/беспроводной

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Создайте свой стиль

        Стили
        • Короткая борода
        • Длинная борода
        • Щетина

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