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Идеальный эффект 3-дневной щетины
Подравнивание волос до нужной длины. Благодаря уникальному дизайну гребня, лезвия триммера для бороды и щетины от Philips не касаются кожи, даже если установлена длина 1 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный эффект 3-дневной щетины
Подравнивание волос до нужной длины. Благодаря уникальному дизайну гребня, лезвия триммера для бороды и щетины от Philips не касаются кожи, даже если установлена длина 1 мм. Узнать обо всех преимуществах
Идеальный эффект 3-дневной щетины
Подравнивание волос до нужной длины. Благодаря уникальному дизайну гребня, лезвия триммера для бороды и щетины от Philips не касаются кожи, даже если установлена длина 1 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный эффект 3-дневной щетины
Подравнивание волос до нужной длины. Благодаря уникальному дизайну гребня, лезвия триммера для бороды и щетины от Philips не касаются кожи, даже если установлена длина 1 мм. Узнать обо всех преимуществах
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Для максимальной мощности и свободы движения питание триммера Philips может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора.
Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Режущая система
Удобство использования
Система питания
Аксессуары
Обслуживание
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