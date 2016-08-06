RQ111/50
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Съемный стайлер для бороды станет отличным дополнением для бритвы Philips SensoTouch или электробритвы arcitec и поможет создать любой образ на ваш выбор.Узнать обо всех преимуществах
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Гребень для бороды и усов позволяет поддерживать нужную длину бороды (до 5 мм).
Всего два простых действия, и бритва превращается в триммер. 1. Снимите бритвенную головку. 2. Установите стайлер для бороды.
Для точного подравнивания просто снимите гребень, и вы получите компактный триммер с установкой длины 0,5 мм.
Съемный стайлер для бороды предназначен для бережного подравнивания до максимально короткой длины.
Насадка-стайлер для бороды SmartClick совместима со всеми бритвами, которые оснащены системой SmartClick.
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Насадка SmartClick
Содержание
Режущая система
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