Ключевые слова для поиска

  • Подчеркните свой стиль Подчеркните свой стиль Подчеркните свой стиль

    SmartClick Стайлер для бороды

    RQ111/50

    Подчеркните свой стиль

    Съемный стайлер для бороды станет отличным дополнением для бритвы Philips SensoTouch или электробритвы arcitec и поможет создать любой образ на ваш выбор.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SmartClick Стайлер для бороды

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Подчеркните свой стиль

    Больше возможностей для создания образа

    • Насадка SmartClick
    • 5 настроек длины щетины
    Гребень для бороды и усов с 5 установками длины

    Гребень для бороды и усов с 5 установками длины

    Гребень для бороды и усов позволяет поддерживать нужную длину бороды (до 5 мм).

    Легко снимается и устанавливается

    Легко снимается и устанавливается

    Всего два простых действия, и бритва превращается в триммер. 1. Снимите бритвенную головку. 2. Установите стайлер для бороды.

    Компактный триммер для моделирования четких линий

    Компактный триммер для моделирования четких линий

    Для точного подравнивания просто снимите гребень, и вы получите компактный триммер с установкой длины 0,5 мм.

    Закругленные кончики и гребень предотвращают раздражение

    Закругленные кончики и гребень предотвращают раздражение

    Съемный стайлер для бороды предназначен для бережного подравнивания до максимально короткой длины.

    Усовершенствуйте свою бритву и создавайте новые образы

    Усовершенствуйте свою бритву и создавайте новые образы

    Насадка-стайлер для бороды SmartClick совместима со всеми бритвами, которые оснащены системой SmartClick.

    • Создайте свой стиль

      Стили
      • Короткая борода
      • Щетина

    • Насадка SmartClick

      Совместимость:
      • Shaver series 9000 (S9xxx)
      • Shaver series 7000 (S7xxx)
      • SensoTouch 3D (RQ12xx)
      • SensoTouch 2D (RQ11xx)
      • arcitec (RQ10xx)

    • Содержание

      Упаковка
      • Гребень
      • Компактный триммер

    • Режущая система

      Диапазон настроек длины
      От 0,5 до 5 мм
      Тип гребня
      5 установок длины

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.