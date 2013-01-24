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SmartClick

Стайлер для бороды

RQ111/50
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    SmartClick Стайлер для бороды

    RQ111/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Подчеркните свой стиль

    Съемный стайлер для бороды станет отличным дополнением для бритвы Philips SensoTouch или электробритвы arcitec и поможет создать любой образ на ваш выбор. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SmartClick Стайлер для бороды

    Подчеркните свой стиль

    Съемный стайлер для бороды станет отличным дополнением для бритвы Philips SensoTouch или электробритвы arcitec и поможет создать любой образ на ваш выбор. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше возможностей для создания образа

      • Насадка SmartClick
      • 5 настроек длины щетины
      Гребень для бороды и усов с 5 установками длины

      Гребень для бороды и усов с 5 установками длины

      Гребень для бороды и усов позволяет поддерживать нужную длину бороды (до 5 мм).

      Легко снимается и устанавливается

      Легко снимается и устанавливается

      Всего два простых действия, и бритва превращается в триммер. 1. Снимите бритвенную головку. 2. Установите стайлер для бороды.

      Компактный триммер для моделирования четких линий

      Компактный триммер для моделирования четких линий

      Для точного подравнивания просто снимите гребень, и вы получите компактный триммер с установкой длины 0,5 мм.

      Закругленные кончики и гребень предотвращают раздражение

      Закругленные кончики и гребень предотвращают раздражение

      Съемный стайлер для бороды предназначен для бережного подравнивания до максимально короткой длины.

      Усовершенствуйте свою бритву и создавайте новые образы

      Усовершенствуйте свою бритву и создавайте новые образы

      Насадка-стайлер для бороды SmartClick совместима со всеми бритвами, которые оснащены системой SmartClick.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Стили
        • Короткая борода
        • Щетина

      • Режущая система

        Тип гребня
        5 установок длины
        Диапазон настроек длины
        От 0,5 до 5 мм

      • Содержание

        Упаковка
        • Гребень
        • Компактный триммер

      • Насадка SmartClick

        Совместимость:
        • Shaver series 9000 (S9xxx)
        • Shaver series 7000 (S7xxx)
        • SensoTouch 3D (RQ12xx)
        • SensoTouch 2D (RQ11xx)
        • arcitec (RQ10xx)

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