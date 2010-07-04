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  • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Бритвенный блок

    RQ11/40

    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бритвенный блок

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    Badge-D2C

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