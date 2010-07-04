RQ11/40
Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.
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