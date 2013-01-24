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Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.
Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.
Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.