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  • Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат

    Shaver series 7000 SensoTouch Бритвенный блок

    RQ11/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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    Shaver series 7000 SensoTouch Бритвенный блок

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    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Система DualPrecision
    • Сменный блок
    • Для моделей SensoTouch 2D (RQ11xx)
    Сменные головки для бритв SensoTouch 2D

    Сменные головки для бритв SensoTouch 2D

    Сменные головки RQ11 совместимы с бритвами SensoTouch 2D (RQ11xx).

    Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

    Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

    Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

    Простая система снятия/фиксации

    Простая система снятия/фиксации

    Просто откройте головку бритвы Philips и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      SensoTouch 2D (RQ11xx)
      Количество бритвенных блоков в наборе
      1
    Badge-D2C

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