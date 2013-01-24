Ключевые слова для поиска
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
Сменные головки RQ11 совместимы с бритвами SensoTouch 2D (RQ11xx).
Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Просто откройте головку бритвы Philips и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.
Бритвенные головки