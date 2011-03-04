RQ11/50
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.Узнать обо всех преимуществах
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Сменные головки RQ11 совместимы с бритвами SensoTouch 2D (RQ11xx).
Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Просто откройте головку бритвы Philips и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.
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