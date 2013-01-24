Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Shaver series 7000 SensoTouch

Бритвенный блок

RQ11/50
Общая оценка / 5
  • Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат
    -{discount-value}

    Shaver series 7000 SensoTouch Бритвенный блок

    RQ11/50
    Общая оценка / 5

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 7000 SensoTouch Бритвенный блок

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 7000 SensoTouch Бритвенный блок

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все shaver-replacement-blades

      Поддерживайте идеальный результат

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Система DualPrecision
      • Сменный блок
      • Для моделей SensoTouch 2D (RQ11xx)
      Сменные головки для бритв SensoTouch 2D

      Сменные головки для бритв SensoTouch 2D

      Сменные головки RQ11 совместимы с бритвами SensoTouch 2D (RQ11xx).

      Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

      Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

      Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

      Бритвы с системой Super Lift&Cut

      Бритвы с системой Super Lift&Cut

      Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

      Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

      Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

      Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

      Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

      Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

      Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

      Простая система снятия/фиксации

      Простая система снятия/фиксации

      Просто откройте головку бритвы Philips и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        SensoTouch 2D (RQ11xx)
        Количество бритвенных блоков в наборе
        1

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии