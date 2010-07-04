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  • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
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    Бритвенный блок

    RQ12/40

    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бритвенный блок

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    Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

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    Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

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    Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

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    Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

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    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

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    Простая система снятия/фиксации

    С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

    • Бритвенная система

      Бритвенный блок
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