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бритвенные головки

RQ12/50
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    бритвенные головки

    RQ12/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживайте идеальный результат

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • UltraTrack
      • Сменный блок
      Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

      Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

      Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

      Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

      Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

      Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

      Бритвы с системой Super Lift&Cut

      Бритвы с системой Super Lift&Cut

      Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

      Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

      Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

      Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

      Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

      Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

      Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

      Простая система снятия/фиксации

      Простая система снятия/фиксации

      С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных блоков в наборе
        1
        Совместимость:
        SensoTouch 3D (RQ12xx)

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