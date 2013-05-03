SC5275/10
Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи
Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря новой технологии Philips VisaPure Essential вы можете очищать кожу с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.
Насадка вибрирует и вращается. Вертикальные пульсирующие движения бережно очищают кожу от загрязнений, отмерших клеток и остатков макияжа, а вращательные движения удаляют загрязнения и обеспечивают более глубокое очищение. Четкие движения щетинок делают процедуру эффективной и приятной.
Лицо можно условно поделить на три зоны. Интеллектуальный таймер каждый раз приостанавливает работу прибора, сигнализируя о необходимости перехода к следующему участку. По завершении программы очистки лица, которая длится 1 минуту, прибор автоматически выключается.
Для каждой насадки предусмотрено две настройки интенсивности, разработанных на основе ваших предпочтений. Настройка 1 предназначена для более мягкого и бережного воздействия. Настройка 2 обеспечивает более интенсивную обработку.
Прибор Philips VisaPure Essential является водонепроницаемым, и его можно использовать в душе.
Изящная подставка дополняет красивый дизайн прибора Philips VisaPure Essential. При хранении в подставке насадки сохнут быстрее, а сам прибор занимает меньше места. При подключении подставки к сети прибор полностью заряжается за 6 часов.
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
Прибор VisaPure Essential позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла впитываются лучше.
Насадки легко очищать: просто промойте их теплой водой с добавлением мыла.
Преимущества
В комплекте
Области применения
Питание
Технические характеристики
Обслуживание
Удобство использования
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