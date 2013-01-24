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VisaPure Essential

Устройство для очищения лица

SC5275/10
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    VisaPure Essential Устройство для очищения лица

    SC5275/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

    Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи. Узнать обо всех преимуществах

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    VisaPure Essential Устройство для очищения лица

    Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

    Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

      В 10 раз более эффективное очищение*

      • Технология DualMotion
      • Очищение
      • 2 насадки для очищения, чехол
      • 2 настройки интенсивности
      В 10 раз более эффективное очищение для чистой и гладкой кожи

      В 10 раз более эффективное очищение для чистой и гладкой кожи

      Благодаря новой технологии Philips VisaPure Essential вы можете очищать кожу с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.

      Уникальное сочетание вращения и вибрации

      Уникальное сочетание вращения и вибрации

      Насадка вибрирует и вращается. Вертикальные пульсирующие движения бережно очищают кожу от загрязнений, отмерших клеток и остатков макияжа, а вращательные движения удаляют загрязнения и обеспечивают более глубокое очищение. Четкие движения щетинок делают процедуру эффективной и приятной.

      1-минутная программа (таймер) для обработки всех зон на лице.

      1-минутная программа (таймер) для обработки всех зон на лице.

      Лицо можно условно поделить на три зоны. Интеллектуальный таймер каждый раз приостанавливает работу прибора, сигнализируя о необходимости перехода к следующему участку. По завершении программы очистки лица, которая длится 1 минуту, прибор автоматически выключается.

      Две настройки интенсивности: бережное и глубокое очищение

      Две настройки интенсивности: бережное и глубокое очищение

      Для каждой насадки предусмотрено две настройки интенсивности, разработанных на основе ваших предпочтений. Настройка 1 предназначена для более мягкого и бережного воздействия. Настройка 2 обеспечивает более интенсивную обработку.

      Прибор Philips VisaPure Essential можно использовать в душе

      Прибор Philips VisaPure Essential можно использовать в душе

      Прибор Philips VisaPure Essential является водонепроницаемым, и его можно использовать в душе.

      Подключенная к сети подставка заряжает Philips VisaPure Essential

      Подключенная к сети подставка заряжает Philips VisaPure Essential

      Изящная подставка дополняет красивый дизайн прибора Philips VisaPure Essential. При хранении в подставке насадки сохнут быстрее, а сам прибор занимает меньше места. При подключении подставки к сети прибор полностью заряжается за 6 часов.

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

      Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

      Прибор VisaPure Essential позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла впитываются лучше.

      Насадки легко мыть в теплой мыльной воде

      Насадки легко очищать: просто промойте их теплой водой с добавлением мыла.

      Технические характеристики

      • Преимущества

        Очищение кожи
        В 10 раз эффективнее, чем при очищении вручную*
        Впитываемость
        Повышает впитываемость средств по уходу за кожей
        Микроциркуляция
        Улучшает микроциркуляцию, обеспечивая сияние кожи

      • Технические характеристики

        Вращение в одном направлении
        Да
        DualMotion
        Да

      • Удобство использования

        Водонепроницаемые
        Можно использовать в душе
        LED-индикаторы
        Настройка интенсивности, низкий заряд аккумулятора
        Индикатор батареи
        Значок показывает уровень заряда аккумулятора
        Таймер
        Таймер для 3 зон
        2 режима скорости
        Бережное и глубокое очищение
        Беспроводные
        до 30 применений без подзарядки
        Подставка
        Подставка для зарядки и хранения
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн

      • Области применения

        Лицо и шея
        • Щеки
        • Грудь
        • Подбородок
        • Лоб
        • Шея
        • Нос

      • В комплекте

        Чехол для путешествий
        Да
        Насадки
        • Насадка для нормальной кожи
        • Насадка для чувствительной кожи
        Инструкция по эксплуатации
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        Подставка
        Подставка для зарядки и хранения
        Адаптер электропитания
        Адаптер 100—240 В

      • Питание

        Время зарядки
        6 часов
        Система питания
        Аккумулятор
        Время работы
        30 сеансов по 1 минуте
        напряжение
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • Бережное воздействие, как при очищении вручную — при этом в 10 раз более эффективный результат. По сравнению с процедурой снятия макияжа вручную.