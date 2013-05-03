Ключевые слова для поиска

  • Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    VisaPure Essential Устройство для очищения лица

    SC5275/10

    Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

    Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    VisaPure Essential Устройство для очищения лица

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

    В 10 раз более эффективное очищение*

    • Технология DualMotion
    • Очищение
    • 2 насадки для очищения, чехол
    • 2 настройки интенсивности
    В 10 раз более эффективное очищение для чистой и гладкой кожи

    В 10 раз более эффективное очищение для чистой и гладкой кожи

    Благодаря новой технологии Philips VisaPure Essential вы можете очищать кожу с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.

    Уникальное сочетание вращения и вибрации

    Уникальное сочетание вращения и вибрации

    Насадка вибрирует и вращается. Вертикальные пульсирующие движения бережно очищают кожу от загрязнений, отмерших клеток и остатков макияжа, а вращательные движения удаляют загрязнения и обеспечивают более глубокое очищение. Четкие движения щетинок делают процедуру эффективной и приятной.

    1-минутная программа (таймер) для обработки всех зон на лице.

    1-минутная программа (таймер) для обработки всех зон на лице.

    Лицо можно условно поделить на три зоны. Интеллектуальный таймер каждый раз приостанавливает работу прибора, сигнализируя о необходимости перехода к следующему участку. По завершении программы очистки лица, которая длится 1 минуту, прибор автоматически выключается.

    Две настройки интенсивности: бережное и глубокое очищение

    Две настройки интенсивности: бережное и глубокое очищение

    Для каждой насадки предусмотрено две настройки интенсивности, разработанных на основе ваших предпочтений. Настройка 1 предназначена для более мягкого и бережного воздействия. Настройка 2 обеспечивает более интенсивную обработку.

    Прибор Philips VisaPure Essential можно использовать в душе

    Прибор Philips VisaPure Essential можно использовать в душе

    Прибор Philips VisaPure Essential является водонепроницаемым, и его можно использовать в душе.

    Подключенная к сети подставка заряжает Philips VisaPure Essential

    Подключенная к сети подставка заряжает Philips VisaPure Essential

    Изящная подставка дополняет красивый дизайн прибора Philips VisaPure Essential. При хранении в подставке насадки сохнут быстрее, а сам прибор занимает меньше места. При подключении подставки к сети прибор полностью заряжается за 6 часов.

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Прибор VisaPure Essential позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла впитываются лучше.

    Насадки легко мыть в теплой мыльной воде

    Насадки легко очищать: просто промойте их теплой водой с добавлением мыла.

    • Преимущества

      Впитываемость
      Повышает впитываемость средств по уходу за кожей
      Очищение кожи
      В 10 раз эффективнее, чем при очищении вручную*
      Микроциркуляция
      Улучшает микроциркуляцию, обеспечивая сияние кожи

    • В комплекте

      Насадки
      • Насадка для нормальной кожи
      • Насадка для чувствительной кожи
      Инструкции по эксплуатации
      • Краткое руководство пользователя
      • Руководство пользователя
      Адаптер электропитания
      Адаптер 100—240 В
      Подставка
      Подставка для зарядки и хранения
      Чехол для путешествий
      Да

    • Области применения

      Лицо и шея
      • Щеки
      • Грудь
      • Подбородок
      • Лоб
      • Шея
      • Нос

    • Питание

      Время зарядки
      6 часов
      Напряжение
      100–240 В
      Система питания
      Аккумулятор
      Время работы
      30 сеансов по 1 минуте

    • Технические характеристики

      DualMotion
      Да
      Вращение в одном направлении
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Беспроводной
      до 30 применений без подзарядки
      Индикатор батареи
      Значок показывает уровень заряда аккумулятора
      2 режима скорости
      Бережное и глубокое очищение
      Таймер
      Таймер для 3 зон
      Подставка
      Подставка для зарядки и хранения
      Водонепроницаемые
      Можно использовать в душе
      LED-индикаторы
      Настройка интенсивности, низкий заряд аккумулятора

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Бережное воздействие, как при очищении вручную — при этом в 10 раз более эффективный результат. По сравнению с процедурой снятия макияжа вручную.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.