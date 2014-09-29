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VisaPure Essential

Устройство для очищения лица, ограниченная серия

SC5275/34
Общая оценка / 5
  • Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи
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    VisaPure Essential Устройство для очищения лица, ограниченная серия

    SC5275/34
    Общая оценка / 5

    Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

    Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    VisaPure Essential Устройство для очищения лица, ограниченная серия

    Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

    Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

    Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    VisaPure Essential Устройство для очищения лица, ограниченная серия

    Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

    Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

      В 10 раз более эффективное очищение*

      • Технология DualMotion
      • Очищение
      • 2 насадки для очищения, чехол
      • 2 настройки интенсивности
      Уникальное сочетание вращения и вибрации

      Уникальное сочетание вращения и вибрации

      Насадка вибрирует и вращается. Вертикальные пульсирующие движения бережно очищают кожу от загрязнений, отмерших клеток и остатков макияжа, а вращательные движения удаляют загрязнения и обеспечивают более глубокое очищение. Четкие движения щетинок делают процедуру эффективной и приятной.

      1-минутная программа (таймер) для обработки всех зон на лице.

      1-минутная программа (таймер) для обработки всех зон на лице.

      Лицо можно условно поделить на три зоны. Интеллектуальный таймер каждый раз приостанавливает работу прибора, сигнализируя о необходимости перехода к следующему участку. По завершении программы очистки лица, которая длится 1 минуту, прибор автоматически выключается.

      Две настройки интенсивности: бережное и глубокое очищение

      Две настройки интенсивности: бережное и глубокое очищение

      Для каждой насадки предусмотрено две настройки интенсивности, разработанных на основе ваших предпочтений. Настройка 1 предназначена для более мягкого и бережного воздействия. Настройка 2 обеспечивает более интенсивную обработку.

      Прибор Philips VisaPure Essential можно использовать в душе

      Прибор Philips VisaPure Essential можно использовать в душе

      Прибор Philips VisaPure Essential является водонепроницаемым, и его можно использовать в душе.

      Подключенная к сети подставка заряжает Philips VisaPure Essential

      Подключенная к сети подставка заряжает Philips VisaPure Essential

      Изящная подставка дополняет красивый дизайн прибора Philips VisaPure Essential. При хранении в подставке насадки сохнут быстрее, а сам прибор занимает меньше места. При подключении подставки к сети прибор полностью заряжается за 6 часов.

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

      В 10 раз более эффективное очищение для чистой и гладкой кожи

      Благодаря новой технологии Philips VisaPure Essential вы можете очищать кожу с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.

      Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

      Прибор VisaPure Essential позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла впитываются лучше.

      Насадки легко мыть в теплой мыльной воде

      Насадки легко очищать: просто промойте их теплой водой с добавлением мыла.

      • В комплекте

        Впитываемость
        Повышает впитываемость средств по уходу за кожей
        Индикатор батареи
        Значок показывает уровень заряда аккумулятора
        Насадки
        • Насадка для нормальной кожи
        • Насадка для чувствительной кожи
        Очищение кожи
        В 10 раз эффективнее, чем при очищении вручную*
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Микроциркуляция
        Улучшает микроциркуляцию, обеспечивая сияние кожи

      • Технические характеристики

        DualMotion
        Да
        Вращение в одном направлении
        Да

      • Удобство использования

        2 режима скорости
        Бережное и глубокое очищение
        Беспроводные
        до 30 применений без подзарядки
        Напряжение
        100–240 В
        Инструкция по эксплуатации
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        Адаптер электропитания
        Адаптер 100—240 В
        Подставка
        Подставка для зарядки и хранения
        Водонепроницаемые
        Можно использовать в душе
        LED-индикаторы
        Настройка интенсивности, низкий заряд аккумулятора
        Удобный способ ежедневного ухода
        Можно использовать со средствами ухода
        Простая очистка насадок
        Очищение с помощью воды и мыла

      • Обслуживание

        Время зарядки
        6 часов
        Гарантия
        2 года гарантии
        Система питания
        Аккумулятор
        Время работы
        30 сеансов по 1 минуте

      • Области применения

        Лицо и шея
        • Щеки
        • Грудь
        • Подбородок
        • Лоб
        • Шея
        • Нос

      • В комплекте

        Чехол для путешествий
        Да

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          Отзывы

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          • Бережное воздействие, как при очищении вручную — при этом в 10 раз более эффективный результат. По сравнению с процедурой снятия макияжа вручную.

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