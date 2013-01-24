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VisaPure Advanced

Домашний прибор для ухода за кожей

SC5340/10
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3 награды
  • Ваша кожа сияет красотой и здоровьем! Ваша кожа сияет красотой и здоровьем! Ваша кожа сияет красотой и здоровьем!
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    VisaPure Advanced Домашний прибор для ухода за кожей

    SC5340/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Ваша кожа сияет красотой и здоровьем!

    VisaPure Advanced — это прибор для ухода за кожей в домашних условиях на профессиональном уровне. Он поможет очистить и оздоровить кожу. Пусть ваша кожа сияет красотой и здоровьем! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    VisaPure Advanced Домашний прибор для ухода за кожей

    Ваша кожа сияет красотой и здоровьем!

    VisaPure Advanced — это прибор для ухода за кожей в домашних условиях на профессиональном уровне. Он поможет очистить и оздоровить кожу. Пусть ваша кожа сияет красотой и здоровьем! Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша кожа сияет красотой и здоровьем!

      Усовершенствованное очищение и уход за кожей

      • Специальная технология DualMotion
      • Очищение, массаж
      • 2 насадки, чехол
      • 2 настройки интенсивности
      Специальная технология DualMotion и система распознавания насадок

      Специальная технология DualMotion и система распознавания насадок

      Прибор VisaPure Advanced оснащен специальной технологией DualMotion. Для каждой насадки, которая входит в комплект VisaPure, предусмотрены специальные режимы вращения и вибрации. Корпус прибора и новые насадки оснащены инновационной NFC-меткой, которая обеспечивает распознавание насадок. Прибор моментально определяет тип установленной насадки, благодаря чему вы можете максимально эффективно пользоваться разными программами по уходу за кожей, предусмотренными технологией DualMotion.

      Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

      Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

      Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

      Улучшает циркуляцию крови и дарит коже молодость и сияние

      Улучшает циркуляцию крови и дарит коже молодость и сияние

      Оздоравливающая массажная насадка оснащена специальной программой DualMotion. Она стимулирует микроциркуляцию крови и приток питательных веществ к поверхности кожи. Раскройте секрет естественной красоты и привлекательности: подарите вашей коже молодость и сияние.

      Ощущение 750 нежных прикосновений в минуту

      Ощущение 750 нежных прикосновений в минуту

      Благодаря элегантному и функциональному дизайну насадки с пятью маленькими роликами вы ощущаете 750 прикосновений в минуту. Программа оздоровительного массажа длится 3 минуты, при этом вы можете проводить процедуру несколько раз в неделю.

      Разработано в сотрудничестве с экспертами по массажу из Японии

      Разработано в сотрудничестве с экспертами по массажу из Японии

      Насадка для оздоравливающего массажа была разработана экспертами в области японского массажа лица. В основе специальной программы DualMotion лежат массажные техники, признанные во всем мире. Техника глубокого разминающего массажа интенсивно стимулирует кровообращение и расслабляет мышцы, благодаря чему кожа приобретает здоровое сияние.

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

      Насадки легко мыть в теплой мыльной воде

      Насадки легко очищать: просто промойте их теплой водой с добавлением мыла.

      Технические характеристики

      • Преимущества

        Сияющий взгляд
        Бережный массаж, обеспечивающий 120 нановибраций в секунду
        Оздоровительный массаж
        Ощущение 750 прикосновений в минуту
        Очищение кожи
        В 10 раз эффективнее, чем при очищении вручную*
        Микроциркуляция
        Улучшает микроциркуляцию, обеспечивая сияние кожи
        Бережный уход
        Такой же бережный уход, как и при очищении руками*
        Отшелушивание
        Удаляет больше отмерших клеток кожи, чем при очищении руками*
        Впитываемость
        Повышает впитываемость средств по уходу за кожей

      • Области применения

        Лицо и шея
        • Щеки
        • Грудь
        • Подбородок
        • Лоб
        • Шея
        • Нос

      • Технические характеристики

        Вращение в двух направлениях
        Да
        Специальная технология DualMotion
        Да

      • Удобство использования

        Водонепроницаемые
        Можно использовать в душе
        Индикатор батареи
        Значок показывает уровень заряда аккумулятора
        Удобный способ ежедневного ухода
        Можно использовать со средствами ухода
        Простая очистка насадок
        Очищение с помощью воды и мыла
        LED-индикаторы
        Настройка интенсивности, низкий заряд аккумулятора

      • В комплекте

        Подставка
        Подставка для зарядки и хранения
        Чехол для путешествий
        Да
        Насадки
        Насадка для нормальной кожи
        Адаптер электропитания
        Адаптер 100—240 В
        Насадки в комплекте
        Оздоровительный массаж

      • Питание

        напряжение
        100–240 В
        Система питания
        Аккумулятор
        Время зарядки
        6 часов

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • Бережное воздействие, как при очищении вручную — при этом в 10 раз более эффективный результат. По сравнению с процедурой снятия макияжа вручную.