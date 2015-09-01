SC5340/10
Ваша кожа сияет красотой и здоровьем!
VisaPure Advanced — это прибор для ухода за кожей в домашних условиях на профессиональном уровне. Он поможет очистить и оздоровить кожу. Пусть ваша кожа сияет красотой и здоровьем!Узнать обо всех преимуществах
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Прибор VisaPure Advanced оснащен специальной технологией DualMotion. Для каждой насадки, которая входит в комплект VisaPure, предусмотрены специальные режимы вращения и вибрации. Корпус прибора и новые насадки оснащены инновационной NFC-меткой, которая обеспечивает распознавание насадок. Прибор моментально определяет тип установленной насадки, благодаря чему вы можете максимально эффективно пользоваться разными программами по уходу за кожей, предусмотренными технологией DualMotion.
Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.
Оздоравливающая массажная насадка оснащена специальной программой DualMotion. Она стимулирует микроциркуляцию крови и приток питательных веществ к поверхности кожи. Раскройте секрет естественной красоты и привлекательности: подарите вашей коже молодость и сияние.
Благодаря элегантному и функциональному дизайну насадки с пятью маленькими роликами вы ощущаете 750 прикосновений в минуту. Программа оздоровительного массажа длится 3 минуты, при этом вы можете проводить процедуру несколько раз в неделю.
Насадка для оздоравливающего массажа была разработана экспертами в области японского массажа лица. В основе специальной программы DualMotion лежат массажные техники, признанные во всем мире. Техника глубокого разминающего массажа интенсивно стимулирует кровообращение и расслабляет мышцы, благодаря чему кожа приобретает здоровое сияние.
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
Насадки легко очищать: просто промойте их теплой водой с добавлением мыла.
Преимущества
В комплекте
Области применения
Питание
Технические характеристики
Обслуживание
Удобство использования
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