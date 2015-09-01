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  • Ваша кожа сияет красотой и здоровьем! Ваша кожа сияет красотой и здоровьем! Ваша кожа сияет красотой и здоровьем!

    VisaPure Advanced Домашний прибор для ухода за кожей

    SC5370/10

    Ваша кожа сияет красотой и здоровьем!

    VisaPure Advanced — это прибор для ухода за кожей в домашних условиях на профессиональном уровне. Он поможет очистить и оздоровить кожу. Пусть ваша кожа сияет красотой и здоровьем!

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    VisaPure Advanced Домашний прибор для ухода за кожей

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    Ваша кожа сияет красотой и здоровьем!

    Усовершенствованное очищение и уход за кожей

    • Специальная технология DualMotion
    • Очищение, массаж, сияющий взгляд
    • 3 насадки, чехол, подставка д/хранения
    • 2 настройки интенсивности
    Специальная технология DualMotion и система распознавания насадок

    Специальная технология DualMotion и система распознавания насадок

    Прибор VisaPure Advanced оснащен специальной технологией DualMotion. Для каждой насадки, которая входит в комплект VisaPure, предусмотрены специальные режимы вращения и вибрации. Корпус прибора и новые насадки оснащены инновационной NFC-меткой, которая обеспечивает распознавание насадок. Прибор моментально определяет тип установленной насадки, благодаря чему вы можете максимально эффективно пользоваться разными программами по уходу за кожей, предусмотренными технологией DualMotion.

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

    Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

    Улучшает циркуляцию крови и дарит коже молодость и сияние

    Улучшает циркуляцию крови и дарит коже молодость и сияние

    Оздоравливающая массажная насадка оснащена специальной программой DualMotion. Она стимулирует микроциркуляцию крови и приток питательных веществ к поверхности кожи. Раскройте секрет естественной красоты и привлекательности: подарите вашей коже молодость и сияние.

    Ощущение 750 нежных прикосновений в минуту

    Ощущение 750 нежных прикосновений в минуту

    Благодаря элегантному и функциональному дизайну насадки с пятью маленькими роликами вы ощущаете 750 прикосновений в минуту. Программа оздоровительного массажа длится 3 минуты, при этом вы можете проводить процедуру несколько раз в неделю.

    Разработано в сотрудничестве с экспертами по массажу из Японии

    Разработано в сотрудничестве с экспертами по массажу из Японии

    Насадка для оздоравливающего массажа была разработана экспертами в области японского массажа лица. В основе специальной программы DualMotion лежат массажные техники, признанные во всем мире. Техника глубокого разминающего массажа интенсивно стимулирует кровообращение и расслабляет мышцы, благодаря чему кожа приобретает здоровое сияние.

    Бережный массаж, обеспечивающий 120 нановибраций в секунду

    Бережный массаж, обеспечивающий 120 нановибраций в секунду

    Специальная программа DualMotion насадки для сияющего взгляда обеспечивает 120 нановибраций в секунду, выполняющих приятный и расслабляющий массаж зоны вокруг глаз. Она разработана специально для нежной и чувствительной кожи в области глаз. "Сияющий взгляд" — это короткая 30-секундная программа, которую удобно использовать каждое утро!

    Для сияющего взгляда по утрам

    Для сияющего взгляда по утрам

    Насадка для сияющего взгляда изготовлена из специального охлаждающего материала с высококачественным керамическим покрытием и дарит глазам заряд энергии и свежести по утрам.

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

    Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

    Насадки легко мыть в теплой мыльной воде

    Насадки легко очищать: просто промойте их теплой водой с добавлением мыла.

    • Преимущества

      Очищение кожи
      В 10 раз эффективнее, чем при очищении вручную*
      Впитываемость
      Повышает впитываемость средств по уходу за кожей
      Отшелушивание
      Удаляет больше отмерших клеток кожи, чем при очищении руками*
      Бережный уход
      Такой же бережный уход, как и при очищении руками*
      Микроциркуляция
      Улучшает микроциркуляцию, обеспечивая сияние кожи
      Сияющий взгляд
      Бережный массаж, обеспечивающий 120 нановибраций в секунду
      Оздоровительный массаж
      Ощущение 750 прикосновений в минуту

    • В комплекте

      Насадки
      Насадка для нормальной кожи
      Адаптер электропитания
      Адаптер 100—240 В
      Подставка
      Подставка для зарядки и хранения
      Насадки в комплекте
      • Сияющий взгляд
      • Оздоровительный массаж
      Подставка для хранения
      Да
      Чехол для путешествий
      Да

    • Области применения

      Лицо и шея
      • Щеки
      • Грудь
      • Подбородок
      • Лоб
      • Шея
      • Нос

    • Роскошная подставка для хранения насадок

      Гигиеничная сушка и хранение
      Удобное хранение и сушка насадок

    • Питание

      Время зарядки
      6 часов
      Напряжение
      100–240 В
      Система питания
      Аккумулятор

    • Технические характеристики

      Специальная технология DualMotion
      Да
      Вращение в двух направлениях
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Значок показывает уровень заряда аккумулятора
      Водонепроницаемые
      Можно использовать в душе
      LED-индикаторы
      Настройка интенсивности, низкий заряд аккумулятора
      Удобный способ ежедневного ухода
      Можно использовать со средствами ухода
      Простая очистка насадок
      Очищение с помощью воды и мыла

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    • Бережное воздействие, как при очищении вручную — при этом в 10 раз более эффективный результат. По сравнению с процедурой снятия макияжа вручную.
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