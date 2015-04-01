Насадка для алмазно-вакуумного пилинга: бережное воздействие
Рекомендовано для использования женщинам, которые еще не знакомы с процедурой алмазно-вакуумного пилинга, женщинам с чувствительной кожей, а также в периоды повышенной чувствительности кожи вследствие сезонных или гормональных изменений. Разработано в сотрудничестве с дерматологами, безопасно для использования в домашних условиях. При переходе на новую насадку во время проведения первых процедур сократите время воздействия до минимума, чтобы дать коже привыкнуть к более интенсивной процедуре.*
Удобная съемная насадка
Удобство использования и совместимость с моделями Philips SC6220 и SC6240.
Замена каждые 6 месяцев
Для оптимальных результатов рекомендуется заменять насадку для алмазно-вакуумного пилинга раз в полгода.
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