Насадка для алмазно-вакуумного пилинга: бережное воздействие

Рекомендовано для использования женщинам, которые еще не знакомы с процедурой алмазно-вакуумного пилинга, женщинам с чувствительной кожей, а также в периоды повышенной чувствительности кожи вследствие сезонных или гормональных изменений. Разработано в сотрудничестве с дерматологами, безопасно для использования в домашних условиях. При переходе на новую насадку во время проведения первых процедур сократите время воздействия до минимума, чтобы дать коже привыкнуть к более интенсивной процедуре.*