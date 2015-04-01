Ключевые слова для поиска

1

VisaCare

Сменная насадка

SC6890/01
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Сменная насадка для чувствительной кожи Сменная насадка для чувствительной кожи Сменная насадка для чувствительной кожи
    -{discount-value}

    VisaCare Сменная насадка

    SC6890/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сменная насадка для чувствительной кожи

    • Sensitive (Деликатная чистка)

    Насадка для алмазно-вакуумного пилинга: бережное воздействие

    Рекомендовано для использования женщинам, которые еще не знакомы с процедурой алмазно-вакуумного пилинга, женщинам с чувствительной кожей, а также в периоды повышенной чувствительности кожи вследствие сезонных или гормональных изменений. Разработано в сотрудничестве с дерматологами, безопасно для использования в домашних условиях. При переходе на новую насадку во время проведения первых процедур сократите время воздействия до минимума, чтобы дать коже привыкнуть к более интенсивной процедуре.*

    Удобная съемная насадка

    Удобство использования и совместимость с моделями Philips SC6220 и SC6240.

    Замена каждые 6 месяцев

    Для оптимальных результатов рекомендуется заменять насадку для алмазно-вакуумного пилинга раз в полгода.

    • Преимущества

      Тип кожи
      Для чувствительной кожи

    • Удобство использования

      Очистка
      • Промывка чистой водой
      • с добавлением мыла или при помощи щеточки
      Совместимые продукты
      • Philips SC6220
      • Philips SC6240
      Рекомендации по замене
      Каждые 6 месяцев
      Замена
      Удобная съемная насадка

    Получите поддержку по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Награды

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

        • по сравнению с насадкой, которая использовалась два раза в неделю в течение полугода.

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

        Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.