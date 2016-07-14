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VisaCare

Сменная насадка для нормальной кожи

SC6891/01
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  • Глубокая стимуляция кожной ткани для повышения упругости Глубокая стимуляция кожной ткани для повышения упругости Глубокая стимуляция кожной ткани для повышения упругости
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    VisaCare Сменная насадка для нормальной кожи

    SC6891/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Глубокая стимуляция кожной ткани для повышения упругости

    использование только с Philips VisaCare

    • Кожа более упругая
    • Для всех типов кожи
    • Можно использовать два раза в неделю
    • Замена каждые 6 месяцев
    Глубокая стимуляция кожной ткани для повышения упругости

    Глубокая стимуляция кожной ткани для повышения упругости

    Насадка для нормальной кожи обеспечивает глубокую стимуляцию кожной ткани для повышения упругости. 92 % женщин подтвердили*: "кожа стала более упругой".

    Насадку для нормальной кожи можно использовать два раза в неделю

    Насадку для нормальной кожи можно использовать два раза в неделю

    Используйте насадку для нормальной кожи дважды в неделю для более интенсивной обработки всего за 5 минут.

    Подходит для всех типов кожи

    Подходит для всех типов кожи

    Подходит для кожи любого типа, в том числе для чувствительной.

    Удобная сменная насадка

    Удобная сменная насадка

    Легко устанавливается, подходит для всех устройств VisaCare.

    Для оптимальных результатов заменяйте каждые шесть месяцев

    Для оптимальных результатов рекомендуется выполнять замену каждые шесть месяцев.

    • Удобство использования

      Рекомендации по замене
      Каждые 2 месяца
      Совместимые продукты
      • Philips SC6220
      • Philips SC6240
      • Philips SC6250
      Очистка
      Промывка чистой водой
      Замена
      Удобная съемная насадка

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        Награды

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        • По результатам независимого исследования, проведенного независимым агентством в 2015 году при участии 51 покупателя-женщины

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