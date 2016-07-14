Насадка для нормальной кожи обеспечивает глубокую стимуляцию кожной ткани для повышения упругости. 92 % женщин подтвердили*: "кожа стала более упругой".
Используйте насадку для нормальной кожи дважды в неделю для более интенсивной обработки всего за 5 минут.
Подходит для кожи любого типа, в том числе для чувствительной.
Легко устанавливается, подходит для всех устройств VisaCare.
Для оптимальных результатов рекомендуется выполнять замену каждые шесть месяцев.
Удобство использования
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