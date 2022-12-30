Стерильные одноразовые вставки Tempo для каждого кормления.
Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления.
Вставки Tempo меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха.
Одноразовые прочные вставки Tempo с защитой от протекания
Этапы взросления
Материал
В комплект входят:
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