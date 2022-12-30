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Avent Tempo- Disposable System Широкие вставки особой формы

SCF138/10
Avent
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    Avent Tempo- Disposable System Широкие вставки особой формы

    SCF138/10
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      Более широкая форма

      Простое заполнение и кормление

      • 240 мл x100
      Одноразовая система для удобства

      Одноразовая система для удобства

      Стерильные одноразовые вставки Tempo для каждого кормления.

      Одноразовая система использования

      Одноразовая система использования

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления.

      Вставки меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха

      Вставки меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха

      Вставки Tempo меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха.

      Прочные вставки Tempo с защитой от протекания

      Одноразовые прочные вставки Tempo с защитой от протекания

      • Этапы взросления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        • 0—6 месяцев
        • 0–6 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • В комплект входят:

        Стерильная вставка особой формы (240 мл)
        100 шт.

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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