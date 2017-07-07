SH30/21
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 500.Узнать обо всех преимуществах
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Сменные бритвенные головки SH30 (2 шт. в упаковке) совместимы с бритвами Series 500 (S5xx), Series 300 (S3xx), Series 100 (S1xx) и бритвой Star Wars XZ580.
1. Нажмите на кнопки отсоединения на бритвенном блоке и снимите держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их против часовой стрелки. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке (должен прозвучать щелчок).
Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.
Бритвенные головки
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