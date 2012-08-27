Превосходное звучание
Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите нас к ноутбуку, и мы подарим новое звучание знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах
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Превосходное звучание
Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите нас к ноутбуку, и мы подарим новое звучание знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах
Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Эта компьютерная акустическая система Philips обеспечивает отличное качество звучания с глубокими басами.
Идеальный компаньон для вашего ноутбука и нетбука , который обеспечивает непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.
Подключения
Содержимое упаковки
Аудиосистемы
Левый/правый каналы аудиосистемы
Левая/правая АС
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