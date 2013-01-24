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Стрижка и бритье на всех участках тела
Комплексная система по уходу за телом от Philips разработана специально для мужчин. Удобное и безопасное подравнивание и бритье волос на любых участках тела. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стрижка и бритье на всех участках тела
Комплексная система по уходу за телом от Philips разработана специально для мужчин. Удобное и безопасное подравнивание и бритье волос на любых участках тела. Узнать обо всех преимуществах
Стрижка и бритье на всех участках тела
Комплексная система по уходу за телом от Philips разработана специально для мужчин. Удобное и безопасное подравнивание и бритье волос на любых участках тела. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стрижка и бритье на всех участках тела
Комплексная система по уходу за телом от Philips разработана специально для мужчин. Удобное и безопасное подравнивание и бритье волос на любых участках тела. Узнать обо всех преимуществах
3 насадки позволяют выбрать нужную длину волос (3, 5 и 7 мм) для безопасной стрижки на всех участках тела
Подставка для зарядки может использоваться для удобного хранения и гарантирует полную зарядку и готовность устройства к работе
С помощью этого триммера для тела Philips можно сбривать и подравнивать волосы на всех участках тела.
100%-ая водонепроницаемость этой бритвы Philips позволяет с удобством сбривать и подравнивать волосы в душе, а также гарантирует простоту очистки.
Режущая система
Удобство использования
Система питания
Аксессуары
Обслуживание
Создайте свой стиль
Подравнивание и бритье