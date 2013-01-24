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Bodygroom series 5000

Триммер для тела

TT2021/30
Общая оценка / 5
  • Стрижка и бритье на всех участках тела Стрижка и бритье на всех участках тела Стрижка и бритье на всех участках тела
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    Bodygroom series 5000 Триммер для тела

    TT2021/30
    Общая оценка / 5

    Стрижка и бритье на всех участках тела

    Комплексная система по уходу за телом от Philips разработана специально для мужчин. Удобное и безопасное подравнивание и бритье волос на любых участках тела. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Bodygroom series 5000 Триммер для тела

    Стрижка и бритье на всех участках тела

    Комплексная система по уходу за телом от Philips разработана специально для мужчин. Удобное и безопасное подравнивание и бритье волос на любых участках тела. Узнать обо всех преимуществах

    Стрижка и бритье на всех участках тела

    Комплексная система по уходу за телом от Philips разработана специально для мужчин. Удобное и безопасное подравнивание и бритье волос на любых участках тела. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Bodygroom series 5000 Триммер для тела

    Стрижка и бритье на всех участках тела

    Комплексная система по уходу за телом от Philips разработана специально для мужчин. Удобное и безопасное подравнивание и бритье волос на любых участках тела. Узнать обо всех преимуществах

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      Стрижка и бритье на всех участках тела

      Триммер для тела номер 1 в мире

      • для всех участков тела
      3 насадки для различной длины волос

      3 насадки для различной длины волос

      3 насадки позволяют выбрать нужную длину волос (3, 5 и 7 мм) для безопасной стрижки на всех участках тела

      Подставка для удобства зарядки и хранения

      Подставка для удобства зарядки и хранения

      Подставка для зарядки может использоваться для удобного хранения и гарантирует полную зарядку и готовность устройства к работе

      Подравнивание и бритье на всех участках тела

      Подравнивание и бритье на всех участках тела

      С помощью этого триммера для тела Philips можно сбривать и подравнивать волосы на всех участках тела.

      Использование на влажной и сухой коже для применения в душе и легкой очистки

      Использование на влажной и сухой коже для применения в душе и легкой очистки

      100%-ая водонепроницаемость этой бритвы Philips позволяет с удобством сбривать и подравнивать волосы в душе, а также гарантирует простоту очистки.

      Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

      Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Количество установок длины
        3
        Режущий элемент
        Сетка и двусторонний триммер

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
        Да
        Беспроводные
        Да
        Использование на сухой и влажной коже
        Водонепроницаемость и простая очистка

      • Система питания

        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        50 минут
        Использование
        От аккумулятора

      • Аксессуары

        Подставка для зарядки и хранения
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Создайте свой стиль

        Стили
        Бритье и подравнивание волос

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        Бритвенная сетка для чистого бритья
        Комфорт для кожи
        Безопасная бритвенная головка

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